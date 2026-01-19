蘆洲夫婦倒臥血泊中 死者兒子涉重嫌查緝中

蘆洲警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

蘆洲警分局昨（18）日12時50分接獲110通報，指稱中山一路120巷有民眾有事需要警察協助，蘆洲警方立即派員到場，經查現場為報案人陳美娥(女）於18日多次聯繫渠表哥廖男(48年次)未果，前往案發地撥打電話聽到屋內傳來手機鈴聲、卻無人接聽，立即請求警方協助。經員警會同報案人請鎖匠開門後，發現廖男與許女(40年次)夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩名死者均身中十多處刀傷。

廣告 廣告

蘆洲警分局表示，蘆洲派出所立即封鎖現場，通知偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。目前調閱監視器發現死者兒子於17日晚間21時自案址騎乘機車離去、目前無法取得聯繫，涉有重嫌，本案已由刑大及蘆洲警分局偵查隊、蘆洲所共同組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝中。