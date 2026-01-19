蘆洲夫婦命案涉重嫌獨子長期啃老、有毒品前科 機車棄三重後逃逸

新北蘆洲發生驚悚雙屍命案！年邁的廖姓夫妻被發現身中10多刀、倒臥客廳喪命。警方在現場找到開山刀，初步調查死者的獨生子涉嫌重大，他不但是啃老族，還有毒品前科，目前正全力進行追緝。

夫妻倆早上沒去親戚家... 表妹報警進屋發現倒臥血泊

嫌犯悠悠哉哉走出大門，騎著車開溜，可他的父母卻已陳屍家中。新北蘆洲中山一路一處民宅發生驚悚雙屍命案，據了解死者廖姓夫婦平時早上都會到親戚家喝茶聊天，18號早上表妹發現兩人沒來，連打了好幾通電話都沒人接，到家中找人也無人回應。

表妹驚覺不對勁，找來警察及鎖匠翹開門鎖，才發現廖姓夫婦已經倒臥血泊，頭部重創、身中十多刀，其中丈夫手上有刀傷，疑似是抵抗搏鬥留下的痕跡，太太更是刀傷見骨。

嫌犯疑持開山刀殺害父母 「刀身無血跡」恐被洗過

警方調閱監視器，發現死者兒子前一晚9點多從家中騎車離開後，到了三重把車丟到路邊，再搭計程車逃逸，製造層層斷點。警方從嫌犯的機車車廂搜出疑似犯案用的開山刀，奇怪的是刀上沒有任何血跡，恐怕已被清洗過。

嫌犯的機車車廂搜出疑似犯案用的開山刀。圖／台視新聞

鄰居指出，案發前一晚有聽到吵架聲，吵得很兇，還有女生的尖叫聲，也透露嫌犯是獨生子，平時遊手好閒，常待在家打電腦，過去還有毒品前科。這次竟狠心對自己的父母痛下殺手，目前人尚未逮到，專案小組正全力追緝中。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

新北／蔡長育、楊文豪 責任編輯／施佳宜

