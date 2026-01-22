蘆洲婦切西瓜左轉！無辜行人遭輾困車底 驚悚畫面曝光

拖吊車幫忙將車輛抬起，協助消防人員救援。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲今天（22日）上午傳出嚴重車禍事故！一名李姓婦人駕車行經民族路時，貪圖方便切西瓜左轉，卻當場撞上，並輾過當時站在路邊的陳姓男子，正巧當時有拖吊車經過，警方連忙委請協助將李婦車輛抬起，將陳男從車底救出，後續救護人員到場，緊急將他送往醫院救治，目前診斷出有骨盆受傷、內出血，正在救治當中，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在今天（22日）上午7時許，60歲李姓婦人當時駕車沿著蘆洲區民族路408巷8弄行駛，行經民族路口準備要左轉時，卻未注意到當時站在路口的48歲陳姓男子，貪圖方便切西瓜左轉，直接將陳男撞倒並輾過。

監視器錄下車禍驚悚瞬間。（圖／翻攝畫面）

正巧當時有拖吊車經過現場，連忙上前協助，將李婦的車輛抬起，協助消防人員與救護人員將陳男從車底救出，經送往新光醫院後，評估有骨盆受傷、內出血等症狀正在舊制當中。

而轄區蘆洲警方獲報到場，也立即協助交管，並釐清車禍原因，後續也將依《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第3款「行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎」告發，可處新台幣6百元以上，1800元以下罰鍰。

