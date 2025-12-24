蘆洲居酒屋｜蔦燒 日式創意串燒 結合異國美味讓人意猶未盡







今天來到蘆洲的「蔦燒」。蘆洲長榮路上的美食多多，能在此插旗真的不容易。蔦燒居酒屋將台、日、西式料理結合的恰到好處，各式不同食材的原始風味結合 香料、醬汁、醬料等等，搭配料理烹調手法，美味盡在不言中。常吃居酒屋的我，也因此愛上「蔦燒蘆洲店」的幾道特色料理。這裡不僅是三五好友聚餐的好地方，更是家庭聚會、情侶約會、員工聚餐的好所在，而且蔦燒居酒屋在雙北市分店也很多哦！

地理位置 交通資訊

蔦燒蘆洲店 座落於長榮路上，搭乘公車還蠻方便的，可以坐到「長榮中原路口」下車，公車站牌就在門口旁，步行不到1分鐘腳程處，門口就是濃郁的日式風格，很難不找到他。

環境介紹

滿滿日式居酒屋的標配，鯉魚旗、日式清酒、日本酒精飲品、木製餐桌椅、日式用餐吧台等等，滿滿的日本元素，宛如秒飛日本用餐，重視用餐氛圍、喜愛日式風格的朋友，一家要來「蔦燒蘆洲店」走走坐坐，享受美味餐點，同時轉換心情，讓自已偽出國一下，尤其是周末的晚上，放鬆心情，讓工作更加給力。

＊喝酒不開車，開車不喝酒

人氣菜單

蔦燒居酒屋的料理別是一番風味，以日式料理為主軸，融入各國的異國特色風味，將食材的原始風味帶出，有好幾道餐點，都是讓我一吃再吃，同桌好友都說：你別自已吃光光，留點給我嘛！

鮭魚炒飯 米粒香炒的粒粒分明，將 鮭魚肉、海苔、鮭魚卵、香蔥 等等食材，拌炒的相當均勻，每一口都吃的到各種食材，香鹹香鹹，容易有飽足感。

蒜香烤豆皮 香烤後的豆皮，酥脆帶著濃郁的豆香，搭配香蔥、醬油膏，吃起來特別涮口。

松露玉米 香甜的烤玉米佐上西式料理中才會出現的松露醬，真是美味緻極，烤玉米還貼心替你切得好咬食的型狀，讓你吃的優雅。

醬燒小黑豬＋塩燒牛肋（殼飼） 非常不愛吃到豬腥味的我，都覺得醬燒小黑豬一點也不腥，搭配特製醬汁下去香烤的小黑豬肉，帶著迷人的醬燒香氣；塩燒牛肋帶著些微的咬勁，喜愛嚼肉配酒的朋友，推薦必點！

明太子雞腿肉 瞧瞧著厚實飽滿的雞腿肉，是不是跟別人家的「明太子雞腿肉」不一樣啊？上層炙燒明太子給量也不小氣，第一次吃明太子雞腿肉，可以享受大口吃肉的口慾，同時享受 奶香、海味、雞腿肉的香氣結合。

塩燒鮮蝦 使用的鮮蝦肥美肉彈又大尾，擠上檸檬原汁，佐上胡椒塩，享受新鮮海味。

蔦燒手工雞肉丸 手打的手工雞肉丸，吃起來Q彈有勁，外層香烤酥酥的口感，內層手打手工雞肉吃起來軟嫩，佐上一旁附的月見，提升香氣。

塩烤厚切牛舌 嚴選牛舌最軟嫩的部位，選擇不小氣的方式厚切塩烤，吃起來比燒肉店的香烤牛舌還過癮。

巨峰葡萄氣泡飲 愛喝酒的朋友可以選擇酒精飲品，來點微醺，不愛酒精飲料的話，可以像我選擇氣泡飲，假裝同時飲酒歡樂的存在感。

獨家蔦球 酥炸麻糬球佐上花生粉、煉乳，超讚的飯後甜品。





蔦燒 蘆洲店｜新北市蘆洲區長榮路207號｜02-2847-6000





