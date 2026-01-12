蘆洲幼貓受困桌縫動彈不得 動保處會同獸醫成功救援

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處日前接獲通報，指蘆洲區三民街一處住家後陽台傳出微弱貓叫聲，經查看發現一隻幼貓頭部不慎卡進桌子縫隙，受困動彈不得，情況相當危急。動保處隨即派員會同獸醫師前往救援，經審慎評估並施以輕微麻醉後順利將幼貓救出，成功化解驚險一刻。

救援人員指出，當時幼貓頭部卡得非常緊，加上受到驚嚇情緒高度緊張，若貿然拉扯恐造成二次傷害。經現場評估後，由獸醫師林洋演進行輕微麻醉處置，先讓幼貓放鬆肌肉，再一步步協助脫困。林洋演指出，幼貓因受困時間較長，肌肉僵硬，若持續掙扎恐有窒息或受傷風險，所幸經細心處理後順利救出，僅有輕微擦傷，並無生命危險。

廣告 廣告

動保處研判，幼貓疑似因受困過久，與外出的母貓失散，後續已帶回安置照護，並完成疫苗施打。目前幼貓精神與食慾逐漸恢復，性格親人活潑，展現強韌生命力。動保員王妘嘉也為這隻歷經驚險的小生命取名為「卡卡」，紀念牠曾受困桌縫的關鍵時刻，也寓意未來能一路平安、迎向幸福生活。

動保處指出，街頭流浪動物生活環境充滿潛在風險，隨時可能發生受傷、受困等意外。民眾若發現動物受困或疑似需要緊急協助，可撥打1959動保專線通報，由專業人員到場評估處理，避免因不當救援造成二次傷害；同時也呼籲民眾踴躍認養，為等待中的動物提供一個溫暖、安全的家。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

急凍！12縣市低溫特報冷到明天 不到10度

新竹關西凌晨僅7.4度！ 北部宜蘭白天回溫 明起東北季風再增強

