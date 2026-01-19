蘆洲弒親案父母手上滿是刀傷 高大成揭背後原因：賭對方不會真的動刀

36歲廖姓獨生子涉嫌殺害父母，今日晚間6時許在新北市新莊區落網。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區18日發生震驚社會的弒親命案，一對以經營蔥油餅攤車維生的67歲廖姓丈夫與75歲許姓妻子，被發現陳屍租屋處客廳，2人全身多處刀傷、深可見骨，現場血跡斑斑。36歲廖姓獨生子涉有重嫌，警方今（19日）18時16分在新莊某巷弄內將人逮捕到案，全案持續釐清中。知名法醫高大成指出，本案關鍵在於死者受傷順序與出血狀況，可倒推出真正犯案過程。

夫妻生前遭砍 還是死後補刀？

高大成分析，必須從傷口出血量判斷，若刀傷大量出血，代表2人是在仍有心跳時遭砍殺；若出血不多，則可能是死亡後遺體遭破壞。此外，頭部是否出現明顯瘀青，也能用來判斷是否先被重物擊昏，再遭持刀攻擊。

依檢警初步相驗，廖姓老翁後腦、雙手與手肘有20多處刀傷，許姓老婦後腦、背部及雙手也有10多刀，且雙方手部皆布滿傷痕。高大成指出，這類分佈屬於典型「防禦性傷口」，顯示死者試圖空手奪刀，他直言，「這種情況多半發生在親人之間，因為親人會賭對方不敢真的動手。」

只是為了錢 為何痛下殺手？

高大成指出，過往逆倫命案多與賭博、吸毒或投資失敗有關，當子女被金錢壓力逼到極限，向父母要錢不成，衝突就可能失控。他推測，本案可能是在談判金錢或財產過程中發生口角，先以重物攻擊父母，隨後因對方清醒試圖阻止，才持刀痛下殺手。

高大成也提到，現場反鎖的家門是重要關鍵。死者推定17日遇害，但房門卻在18日上鎖，代表兇手持有鑰匙、熟悉環境。若屋內未出現第3人指紋或DNA，將大幅提高廖男涉案程度。

