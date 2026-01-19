蘆洲弒親案行凶時間曝光 獨子涉重嫌！棄機車改搭計程車逃南部

涉有弒雙親重嫌的廖男正面曝光。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區一起弒親案昨（18日）曝光，一名陳姓女子因聯絡不上67歲廖姓表哥，前往住家查看只聽聞手機聲響、未見人影，報案後才發現，廖姓表哥和75歲許姓表嫂雙雙倒臥血泊中，警方初判兩人身中30多刀，兩夫妻36歲無業廖姓獨子涉有重嫌，透過監視器畫面，發現廖姓死者應是於17日晚間9時許返家後遇害，兒子沒多久則騎車離家，並在三重轉攔計程車逃往南部。

死者夫妻平時於三重仁愛路擺攤車賣蔥油餅，每天固定早上10點出門，廖姓死者另和陳姓表妹在當地經營宮廟，並擔任乩身，18日表妹遲遲聯絡不上人，到住家查看，發現門內手機鈴聲，卻無人應門，找來警方、鎖匠開門後，才發現兩夫妻倒臥客廳、地板滿是血跡。

警方初步檢視，廖姓死者後腦、左手、手肘共24處刀傷，許姓死者則是背、後腦、雙手共13處刀傷，頭部還有凹陷，懷疑死者獨子廖男涉有重嫌，調閱監視器發現，廖姓死者17日晚間近9時許結束宮廟問事工作返家，兒子約30分後下樓，並騎車離家，直到三重改攔計程車逃往南部。

蘆洲弒親案昨曝光，目前涉有重嫌的夫妻獨子被查出攔計程車南下逃逸。（翻攝畫面）

據了解，涉有重嫌的廖男無業，平時僅靠打零工以及父母供應過活，曾有接觸第三級毒品被裁罰紀錄，目前廖男在宮廟幫忙的正面照曝光，警方也全力追查下落。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





