蘆洲弒親逆子移送爆衝突 家屬攔車怒捶車窗痛罵「畜生」

家屬憤怒攔車怒罵廖嫌畜生。翻攝畫面

新北市蘆洲區17日晚間發生夫妻雙屍命案，兇嫌為死者的36歲獨子廖聰賢，他逃亡藏匿2天後，昨晚於新莊體育館周邊落網，坦承與父母感情不睦，為了5000元零用金痛下殺手，蘆洲警方下午依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，不過在移送前，早有怒憤的家屬在警局門口等候，警方未避免爆發衝突，改由停車場讓廖嫌上車，不過當車輛駛出車道後，仍有家屬衝上前拍打車窗，痛罵「畜生」。

廖嫌昨落網時，身上僅剩587元現金，他初步坦承案發當天，因為5000元零用錢問題與雙親爆發衝突，隨後以預藏的開山刀狠砍父親24刀、母親13刀，導致2人當場死亡，他更供稱，因從小到大被父母嚴格管教、打罵，早已忍耐多時，17日晚間痛下殺手，將父母殺害。

警方依殺人罪嫌移送廖嫌。呂健豪攝

警方今日上午替廖嫌製作筆錄，並於下午以殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，但有憤怒的家屬一早就在警局門口等候，企圖在移送時「教訓」廖嫌，因此警方不敢大意，最後改由停車場讓廖嫌上車，直接將車開往地檢署，不過仍然難擋家屬怒氣。

警方車輛從車道開出來後，便有家屬直接衝上前拍打車窗，怒嗆「出來啦」、「垃圾」、「畜生」、「殺你父母這樣對嗎？」不過幸好衝突並未擴大，警方也順利將廖嫌載往地檢署接受複訊。



