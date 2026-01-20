蘆洲弒親逆子逃2天都在新莊體育館兜轉 落網身上僅剩587元

廖聰賢弒親後以新莊體育館周邊為藏匿據點，最後仍被警方逮捕歸案。呂健豪攝

新北市蘆洲區17日晚間發生逆倫血案，36歲嫌犯廖聰賢為了5000元零用錢以及長期遭父母嚴格管教心生不滿，持開山刀砍死雙親後逃逸，警方專案小組昨（19日）晚間於新莊新泰路一帶將他逮捕到案，發現他逃亡期間以新莊體育館為中心，於周邊藏匿、活動，初步研判並無共犯。

17日晚間，廖嫌在家因5000元零用金問題，與父母發生爭執後，持預藏的開山刀砍殺父親24刀、母親13刀，導致2人當場倒臥血泊身亡。廖嫌犯案後換掉血衣、清洗兇刀後，及騎乘機車離開住處前往三重，並將機車棄置於三和路、自強路一帶的路邊停車格後步行逃逸，不久後搭乘計程車前往新莊，最後於新莊體育館附近落腳。

專案小組調閱監視器，先於三重尋獲廖嫌車輛，並在機車車箱內查後疑似兇刀的開山刀1把，後續循線將廖嫌範圍鎖定在新莊體育館周邊，昨日晚間6點15分，新莊派出所副所長陳鴻智巡邏時，於新泰路216巷附近查獲廖嫌，立即通知支援警力到場將他逮捕。

廖嫌落網時身上僅剩587元現金。翻攝畫面

據了解，廖嫌逃往新莊後，便以新莊體育館為中心，利用週邊巷弄步行移動，並找尋附近無人暗巷或梯間藏匿休息，也間也曾於附近施工的工地內躲藏，因此警方於週邊相關區域加強部署，最後果然順利將他逮捕到案。

警方將他逮捕到案後，從他身上只查獲美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗及現金587元，初步研判並沒有人接應或其他共犯，至於為何選擇落腳新莊體育館一帶？廖嫌則供稱並無地緣關係，只是隨機選擇藏匿地點，至於詳細案情仍待筆錄完成後才能釐清。



