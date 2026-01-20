蘆洲弒雙親命案 逆子廖聰賢被檢聲押禁見

即時中心／徐子為報導

新北市蘆洲區日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻，在租屋處遭人持開山刀亂砍身亡，兩人全身共被砍37刀，傷勢深可見骨。警方調查發現，36歲獨子廖聰賢疑因返家向父母要錢嫌少，情緒失控行凶，犯後棄機車、轉搭計程車逃往新莊，並徒步、公園過夜躲避追緝，手機刻意關機。警方昨（19）日晚間在新莊巷弄內將其逮捕。檢方訊後，今天以涉犯刑法「殺害直系血親尊親屬罪」，且已有逃亡、滅證事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

新北市蘆洲區日前發生一起震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在租屋處遭人持刀砍殺，身中多刀倒臥屋內，均已明顯死亡。警方調查後鎖定36歲的獨子廖姓男子涉有重嫌，疑似返家向父母要錢嫌少，情緒失控持開山刀行凶，犯後逃逸。警方歷經約27小時追緝，於昨（19）日晚間6時許，在新莊一處巷弄內將人逮捕歸案。

警方指出，死者夫妻長年在三重地區經營蔥油餅攤，做生意超過30年，在地方小有名氣。近日因親友多日聯繫不上，前往住處查看，才發現兩人陳屍屋內。初步鑑識發現，廖姓老翁至少遭砍24刀，刀傷集中在後腦與雙手、手肘，具有明顯防禦性傷口；許姓老婦則至少中13刀，傷勢多集中於雙手、後腦與背部，顱骨被砍至凹裂，部分傷口深及骨頭，研判兇手殺意甚深。

嫌犯到案後供稱，長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，不過死者家屬對此說法強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。

