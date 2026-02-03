蘆洲復興福德宮捐贈RBA 陳崇岳：對基層同仁具重大意義 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導

新北市政府消防局今（3）日於蘆洲復興福德宮舉行捐贈儀式。蘆洲復興福德宮為感念消防同仁不畏艱險守護市民，特別捐贈4套「救援供氣系統（RBA）」價值新台幣30萬元，守護消防人員與民眾。新北市消防局長陳崇岳親自代表受贈，並向復興福德宮及其信眾致上誠摯謝忱，期許這份愛心能成為火場英雄最堅實的後盾。

消防人員進入濃煙火場救災，每一口呼吸都關乎生死。本次捐贈的「救援供氣系統（RBA）」能在極端惡劣的環境中，為受困隊員或民眾即時提供穩定空氣。陳崇岳表示，這套裝備不僅提升了搜救的靈活度，更是在緊急時刻挽救生命的關鍵裝備，對基層同仁的執勤安全具有重大意義。

蘆洲復興福德宮主祀福德正神，歷史與蘆洲早期的農業及市場發展緊密相連。在主任委員許碧玲的推動下，廟方不僅是地方的靈魂寄託，更轉型為公益推手：2014年與市府合作，成立全台首處結合廟宇空間的「銀髮族樂活友善據點」。2024年曾聯合地方人士捐贈價值300萬元的製氧機、輪椅及氣墊床等設備，長期支持社會局輔具中心。

「土地公保佑鄉里平安，消防隊則是守護市民的一線英雄。」許碧玲表示，將信眾的愛心化為實質器材，是希望每位同仁都能在保護別人的同時，也保障自己的安全」。

陳崇岳強調，復興福德宮將宗教信仰與社會責任深度結合，將信眾的熱忱化作守護市民的具體力量。這批器材將立即投入蘆洲、三重地區的一線執勤任務，築起一道安全防線，攜手守護每一位市民，共建「安居、安全、安心」的宜居環境。

照片來源：新北市消防局提供

