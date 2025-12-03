蘆洲復興路電桿地下化卡關 陳俊維追進度促市容改善

（記者陳志仁／新北報導）蘆洲地區多年盼望的復興路與民族路電桿地下化工程，受到關注；經立法委員林淑芬、新北市議員陳啟能的多次協調下逐步推進，新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維陳俊維也持續追蹤工程的進度，並於上週再度前往會勘，盼加速市容改善。

圖／新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維持續追蹤工程的進度，並於上週再度前往會勘。（陳啟能臉書）

陳俊維表示，民族路段地下化的進度順利，包含 10 支的電桿皆依計畫完成下地，但復興路段靠近三民高中捷運站周邊的 8 支電桿，台電已進行三次試挖，卻因地下管線的過度密集，現有設備的空間不足放不下設備，無法如期執行；但市容改善一定要做，因此他也會繼續追。

面對工程受阻，台電已啟動替代方案評估，包括改採「單側下地」或其他可行的方式；陳俊維強調，電桿地下化攸關交通視野、市容風貌及居民安全，沒有理由放棄，他會與相關單位持續溝通，務必找出最佳解方，有進度再第一時間跟大家報告。

陳俊維也向居民承諾，只要工程有任何的新進度，將在第一時間向民眾報告，「市容改善一定要做，請大家放心、交給我。」

