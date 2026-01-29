蘆洲恐怖家暴！七旬翁不滿被聲請保護令 持鋸子榔頭追砍母女三人被逮

林姓老翁28日深夜情緒失控，竟持鋸子和榔頭砍向前妻與女兒。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區長安街28日深夜發生家暴案，70歲的林姓老翁因曾有家暴行為且情緒不穩，遭家人聲請保護令，並與68歲葉姓前妻離婚，但2人仍與2女兒同住，林翁28日再次情緒失控、翻舊帳，憤而持鋸子及榔頭在住家內瘋狂追砍母女三人，3人多處遭砍，現場血跡斑斑，警方獲報後立即出動快打部隊趕赴現場，把林嫌壓制逮捕，並緊急將受傷的三人送醫搶救。

根據警方調查，林姓老翁與葉姓婦人雖已離婚，一家四口仍同住，林嫌因平日酒後常與家人爆發衝突，且2014年到2024年間5度家暴，家屬因而在2024年間聲請保護令，禁止林嫌對家人進行肢體或言語騷擾，但並未規定要保持多少距離。

28日深夜11時許，林嫌突然情緒失控，埋怨妻女仍以保護令約束他，竟拿起家中的鋸子與榔頭砍向3人，導致她們身上多處遭砍，現場血跡斑斑，場面怵目驚心。

而林嫌手段殘暴，除揮舞利器砍殺外，甚至還張口咬人，葉姓前妻受有右側前胸壁開放式咬傷、雙手多處撕裂傷；大女兒頭皮遭到重創，背部、臀部及手指均有嚴重撕裂傷與擦傷；45歲的小女兒則受有左側頭皮撕裂傷、左背擦傷及四肢鈍傷。警方到場後迅速將受傷三人分別送往三重醫院及新光醫院救治，所幸經醫護人員處理後，目前均無生命危險。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

林姓老翁手段兇殘，現場血跡斑斑，場面怵目驚心。（圖／翻攝畫面）

