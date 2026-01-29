蘆洲恐怖家暴！7旬翁追砍妻女 3人重傷緊急送醫

【緯來新聞網】新北市蘆洲區昨（28日）晚發生一起驚悚家暴案，70歲林姓男子與68歲前妻發生口角，竟持鋸子及榔頭攻擊前妻與2名女兒，導致3人全身多處被砍傷，緊急送醫所幸無大礙。警方趕到現場，立刻將林男逮捕，依殺人未遂、違反保護令等罪嫌送辦，並建請檢察官羈押。

蘆洲一名男子與前妻起口角，竟持鋸子和榔頭砍人。（圖／翻攝畫面）

根據調查，林男和妻子已經離婚，但仍與前妻、女兒住在同一個屋簷下，但他有多次家暴紀錄，妻女2024年已申請保護令，然而林男昨晚又因保護令一事與前妻發生口角，情緒失控下竟拿起鋸子和榔頭攻擊，連48歲及45歲的女兒也不放過，不斷追打母女3人。



警方接獲通報後，火速趕往現場，將林男壓制逮捕，並緊急將受傷3人送醫。醫師診斷，林男前妻右側前胸壁開放式咬傷、右側手部撕裂傷、左側前臂撕裂傷，48歲大女兒有頭皮撕裂傷、雙膝擦挫傷、背臀部及陰部數條條狀擦傷、左手第五指及第四指撕裂傷、第三指擦傷，45歲小女兒有左側頭皮撕裂傷、左背擦傷、左手肘鈍傷瘀青、右膝、左膝、右手肘均擦傷，幸虧沒有生命危險。



警方後續協助2名女兒向法院申請緊急保護令。林男警詢後，依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪，移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

