蘆洲悚追殺！ 「不甩保護令」家暴翁砍前妻.女兒3傷

新北市蘆洲區長安街，爆發一起嚴重家暴案件，70歲的老翁因為家庭瑣事，與前妻爆發爭吵，居然持利器及鈍器攻擊前妻和兩個女兒，造成三人受傷。據了解，老翁有多次家暴紀錄，這次警方也將建請檢察官「聲請羈押」，防止後續發生更嚴重的家庭悲劇。

寧靜的巷弄，傳出淒厲的尖叫聲，母女3人死命往前跑，其中一人腿軟到跌倒在地，男子馬上衝上前攻擊，一點也不留情。目擊民眾說：「叫警察叫警察，她有流血耶。」隔著一條巷道，男子持利器罵個不停，女子則是看起來相當驚恐，不斷哭泣，沒多久救護車來了，女子身上全是傷，衣服沾滿血跡，傷人的男子坐在一旁，連鄰居都看不下去。

鄰居說：「怎有你這種爸爸。」事件發生在昨(28)日晚間11點多，新北市蘆洲區，原來這四人之前是一家人，男子不滿前妻之前，聲請保護令，還要送他去治療等家庭瑣事，吵了起來，氣得拿榔頭等工具，攻擊前妻和兩個女兒，母女身上多處咬傷撕裂傷，以及鈍挫傷，而這已是105年至今第5次家暴。

民眾說：「我只聽到一個人，在一直罵一個女的，女的一直跟他說我錯了請你原諒我，一直跟他道歉。」看到警察來，男子馬上裝乖，但前妻和兩個女兒，早已傷痕累累，蘆洲分局延平所所長忻厚成說：「經快打警力到場後立即壓制犯嫌，並協助傷者送醫，經查為男子疑似與家人發生口角後，手持武器攻擊家人。」警方到場帶離男子，並依家暴殺人未遂傷害，違反保護令等罪送辦，也將建請檢察官聲請羈押，防範更嚴重的家庭悲劇上演。

