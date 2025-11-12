蘆洲故事館推動無形文化資產 舉辦蘆洲國姓醮國姓爺信仰文化展
（記者鄭松維∕新北報導）蘆洲故事館與蘆洲燈篙會為推動新北市無形文化資產，於2025年11月至2026年4月，每週一至週五，早上9點至下午6點，假蘆洲區長安街269號2樓之1蘆洲故事館，舉辦「蘆洲國姓醮國姓爺信仰文化展覽」，歡迎各界人士蒞臨參觀。
楊蓮福推動新北市無形文化資產，舉辦蘆洲國姓醮國姓爺信仰文化展覽。（攝影∕記者鄭松維
蘆洲故事館長楊蓮福表示，鄭成功，名森，父鄭芝龍，母田川氏，福建泉州南安人，出生日本平戶，鄭芝龍攜子入見唐王，賜朱姓，更名成功。後鄭芝龍投降滿清，鄭成功悲憤交加，與父切斷關係，匡復明室對抗清廷，南征南京失利，據廈門、金門，通事何斌建議渡台，驅逐荷蘭人，收復台灣，推行漢文化和科舉，成為開台聖王，救主延平郡王。渡台不及一年，因病逝世，享年三十有九，人稱國姓爺，開台聖王，延平郡王等稱謂。
蘆洲國姓醮國姓爺信仰文化展覽，展品圖文並茂，解說詳細。（攝影∕記者鄭松維）
鄭成功有功台灣，其事蹟傳說經三百多年之流傳，逐漸神格化，較著名傳說有砲打龜精，而成龜山島之說；劍刺魚精，而有劍潭之說；鄭家軍途經大甲挖泉，有鐵鉆山之稱；在蘆洲有九芎公之說，鄭家軍打敗荷蘭人，埋有一砲管，上植九芎樹，有靈性成為九芎公和國姓爺祭祀。以上民間傳說，加上宗教信仰因素，遂有鄭成功成為國姓祖之說，等於英雄人物被當神明信仰膜拜，成為台灣本土少見之神明信仰─國姓爺信仰文化由此而生。
展件述說鄭成功與國姓爺信仰。（攝影∕記者鄭松維
蘆洲國姓醮相傳起源於清嘉慶十四年（西元一八○九年），和尚洲（蘆洲）為泉州同安人，由境內壯丁前往支援淡水同安人打海盜，新莊泰山一地漳州人見和尚洲空虛，遂舉兵來犯，和尚洲父老祈求池府王爺，王爺起乩，要求問國姓祖，國姓爺透過乩身獻空城計，老弱婦孺虛張聲勢齊吶喊，並祈願如能擊退來犯之漳州人，三年一醮，感謝國姓爺之庇佑。果然，派人去淡水求救兵，遂擊退來犯之漳州人，而有國姓醮之舉辦，此為蘆洲國姓醮之由來。
蘆洲國姓醮國姓爺信仰文化展覽，展件中有幾件較特殊珍貴。（攝影∕記者鄭松維）
楊蓮福指出，蘆洲國姓醮的整個儀式流程，主要有三方面：
（一）豎燈篙：其過程冗長，大約有取相思材、取莿竹、揉麻繩、豎燈篙頭，中間七部橫圈，升旗吊燈，天公聯進燈，最後完成。綁草蓆、灑金錢、天公金等。（二）二朝建醮
（三）三獻禮
蘆洲國姓醮與豎燈篙展件。（攝影∕記者鄭松維）
楊蓮福特別提到展件中有幾件較特殊珍貴：
1. 皇國之光：昭和13年版，其中提到混血兒鄭成功北伐北京，據守台灣抗清之故事，幫日本人統治台灣合理化，找到一個精神象徵。
2. 赤嶺城風雲（歷史話劇劇本，全部五幕）：民國四十年午平凡編，將鄭成功與荷蘭兵、原住民、軍中袍澤編成話劇，最後結局發揮鄭成功精神，保衛台灣反攻大陸。
3. 昭和4年（1929年）祀延平郡王禮儀注原版：蘆洲自嘉慶十四年（1709）漳泉械鬥後，蘆洲泉州同安人因擊敗來犯漳州人，訴願三年一醮，遂有國姓醮之祭祀，其中官方有三獻禮儀典，此一手冊，就是自日治時期沿有之祭國姓祖之三獻禮。
4. 台灣歷史歌：明治三十三年（1900）關口隆正，金港堂書籍株式會社，有平戶千里濱鄭氏碑記和延平郡王遺照，是早期研究鄭成功重要文獻。
5. 民國60年代中、南部道教豎燈篙為三支直立支燈篙，蘆洲國姓醮只有一根直立。
6. 蘆洲國姓醮豎燈篙彩色示意圖：繪者不詳，把蘆洲國姓醮從取相思材、莿竹、揉麻繩、燈篙綁墎滑，輪風向繼吊三色旗、銅鈴、一條龍、玉皇上帝燈等，都識清楚。
7. 清嘉慶年間至道光年間所繪國姓爺彩繪圖：中為國姓爺，旁有劉國軒和丸門，前有甘輝、萬禮部將，距今約有200多年。蘆洲三年一次國姓醮才會請出，當神像作三獻禮膜拜。
展覽洽詢電話：28485501許小姐
