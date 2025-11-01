蘆洲最嗨萬聖節！蘇巧慧化身水獺媽媽 陪親子共度週末

即時中心／顏一軒報導

民進黨新北市議員李倩萍今（1）日舉辦「萬聖嘉年華」活動，內容包括親子闖關、趣味競賽、小朋友變裝走秀及摸彩活動，現場吸引超過千名家長帶著小朋友前來參與，立委蘇巧慧也受邀出席，並與現場大小朋友一同互動。蘇巧慧表示，這個週末新北非常熱鬧，她從週五開始已經連2天參與白沙屯媽祖贊境新北，今日又前往金山聖德宮、萬里大鵬天護宮參香，甚至還擔任「中華民國第3屆醫療奉獻獎」的頒獎人，同時今日下午又前來李倩萍主辦的萬聖節活動，希望未來有更多機會，能和大家一起讓新北市更有趣、更美麗。





蘇巧慧指出，今年是李倩萍議員第10年舉辦萬聖節活動，已經變成蘆洲地區，大小朋友萬聖節最期待的活動，有各種闖關、體能、益智活動讓小朋友們盡情放電，還能用萬聖節裝扮出來走秀，非常適合大小朋友週末放鬆心情，而她自己也經營「水獺媽媽說故事」的Podcast頻道5年多，錄製超過300集繪本故事，所以她今日特別來裝扮為「水獺媽媽」，和現場許多「小水獺」粉絲們相認。

蘇巧慧透露，她和李倩萍都是關心親子教育議題的民意代表，過去不論在地方、中央都有許多共同關心的政策議題，2人共同的工作其實就是把大家的聲音帶進市議會和國會，她自己已經擔任第3屆立委，長期服務新北，非常期待能夠讓新北成為更有活力、更加創新的城市，讓每一個區域都能夠有不同的活動和特色。

最後，蘇巧慧強調，她自己就是兩個孩子的媽媽，非常理解育兒的辛勞，因此她擔任立委以來，一直努力為新北打造更好的生活環境，不但時常在地方舉辦親子活動、爭取校園建設改善及公共建設，甚至還成立了推廣親子共讀、母語教育的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，至今已突破300集，也期盼若明年有機會服務新北市民朋友，能夠打造更友善的育兒環境，讓小朋友安心、快樂的長大。

