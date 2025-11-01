蘆洲最嗨萬聖節！蘇巧慧化身水獺媽媽 陪親子共度週末
即時中心／顏一軒報導
民進黨新北市議員李倩萍今（1）日舉辦「萬聖嘉年華」活動，內容包括親子闖關、趣味競賽、小朋友變裝走秀及摸彩活動，現場吸引超過千名家長帶著小朋友前來參與，立委蘇巧慧也受邀出席，並與現場大小朋友一同互動。蘇巧慧表示，這個週末新北非常熱鬧，她從週五開始已經連2天參與白沙屯媽祖贊境新北，今日又前往金山聖德宮、萬里大鵬天護宮參香，甚至還擔任「中華民國第3屆醫療奉獻獎」的頒獎人，同時今日下午又前來李倩萍主辦的萬聖節活動，希望未來有更多機會，能和大家一起讓新北市更有趣、更美麗。
蘇巧慧指出，今年是李倩萍議員第10年舉辦萬聖節活動，已經變成蘆洲地區，大小朋友萬聖節最期待的活動，有各種闖關、體能、益智活動讓小朋友們盡情放電，還能用萬聖節裝扮出來走秀，非常適合大小朋友週末放鬆心情，而她自己也經營「水獺媽媽說故事」的Podcast頻道5年多，錄製超過300集繪本故事，所以她今日特別來裝扮為「水獺媽媽」，和現場許多「小水獺」粉絲們相認。
蘇巧慧化身水獺媽媽，陪同親自共度週末。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）
蘇巧慧透露，她和李倩萍都是關心親子教育議題的民意代表，過去不論在地方、中央都有許多共同關心的政策議題，2人共同的工作其實就是把大家的聲音帶進市議會和國會，她自己已經擔任第3屆立委，長期服務新北，非常期待能夠讓新北成為更有活力、更加創新的城市，讓每一個區域都能夠有不同的活動和特色。
蘇巧慧化身水獺媽媽，陪同親自共度週末。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）
最後，蘇巧慧強調，她自己就是兩個孩子的媽媽，非常理解育兒的辛勞，因此她擔任立委以來，一直努力為新北打造更好的生活環境，不但時常在地方舉辦親子活動、爭取校園建設改善及公共建設，甚至還成立了推廣親子共讀、母語教育的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，至今已突破300集，也期盼若明年有機會服務新北市民朋友，能夠打造更友善的育兒環境，讓小朋友安心、快樂的長大。
蘇巧慧化身水獺媽媽，陪同親自共度週末。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）
蘇巧慧化身水獺媽媽，陪同親自共度週末。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）
原文出處：快新聞／蘆洲最嗨萬聖節！蘇巧慧化身水獺媽媽 陪親子共度週末
更多民視新聞報導
送暖！協助花蓮部落重建家園 蘇巧慧媒介3廠商捐贈家具、家電
新北前議員張瑞山告別式 賴清德、蘇貞昌、蘇巧慧哀悼畫面曝
政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」
其他人也在看
夏于喬與更生少年協會社工跨界對談（2） (圖)
更生少年關懷協會1日舉行年度特展系列講座「寫下自己的青春劇本」，藝人夏于喬（右）應邀為特展代言，並與社工高彤（左）跨界對談，也勉勵青少年勇敢追求興趣與夢想。中央社 ・ 13 小時前
白沙屯「超粉嫩香燈腳」竟是78歲蘇貞昌！退休反差近況曝光
政治中心／曾郁雅報導白沙屯拱天宮媽祖於10月31日至11月2日北上新北參加會香活動，展開為期3天儀式、粉紅超跑穿梭新北街頭引來民眾共襄盛舉，民進黨立委蘇巧慧也預計連續3天來到現場參與活動，沒想到就有網友驚喜發文透露，自己原本只是想要親眼捕捉蘇巧慧迎粉紅超跑的身影，卻意外看到「巧慧爸爸」前行政院長蘇貞昌現蹤，他當天一身超粉紅的退休狀態，在網路吸引大批支持者緊急到場關心了。民視 ・ 15 小時前
丁寧靠瑜伽不糾結父母給的陰影 學會跟自己和解
（中央社記者洪素津台北1日電）演員丁寧今天舉辦新書發表暨簽書會，這是她的第3本著作，再次聚焦身心靈成長，她表示透過瑜伽學會整理心裡的雜音，也不再活在過去父母的陰影中，學會跟自己和解。中央社 ・ 12 小時前
理想混蛋許願成功！首場嘉賓是「大咖男星」宣布組限定團
理想混蛋許願成功！首場嘉賓是「大咖男星」宣布組限定團EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
簽30天延長協議 紐約校車停運危機暫解
因與市府陷入新合約糾紛，紐約市校車公司曾揚言將於11月1日(周六)起停止營運，恐影響學生上課；但最新進展顯示，所有校車公...世界日報World Journal ・ 19 小時前
印度安德拉邦寺廟發生群眾推擠踩踏 至少9人死亡
（中央社孟買1日綜合外電報導）印度南部安德拉邦（Andhra Pradesh）邦長納吉爾表示，當地1座印度教寺廟今天因大量人潮湧入而發生推擠踩踏意外，至少造成9人死亡。中央社 ・ 14 小時前
輪椅網球／2025永達盃高雄國際公開賽戰局白熱化 冠軍賽組合出爐
2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽1日進行四強戰，上屆男、女單冠軍Ben Bartram與田中愛美皆展現強悍壓制力，雙雙在四強賽以直落二收下冠軍賽門票，Bartram將在男單冠軍戰對決Ande...聯合新聞網（運動） ・ 15 小時前
新店社區擋土牆崩塌 朱惕之說明搶災進度 (圖)
新北市新店區錦秀、碧瑤社區擋土牆日前因大雨坍塌，市長侯友宜1日晚間再度前往視察，現場由副市長朱惕之（前右3）等人簡報搶災進度。中央社 ・ 13 小時前
柔道／中華隊單日2金3銅 楊勇緯：大家一起變好很開心
延續全運會4連霸的氣勢與好狀態，「柔道男神」楊勇緯今天在黃金海岸大洋洲公開賽首日男子60公斤量級順利奪金，中華隊其他選手同樣表現精彩，女子48公斤量級林真豪摘金、邱之柔獲得銅牌，邱韋傑60公斤級...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
彰化芳苑潮間帶觀光鐵牛蚵車翻覆 釀10人擦挫傷
（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）1輛載客觀光芳苑鄉潮間帶的「鐵牛」蚵車，今天疑因傳動軸行駛斷裂導致失控擦撞護欄翻車，事故釀10人擦挫傷，消防局到場立即啟動大量傷病患處理機制將傷者送醫，幸皆無大礙。中央社 ・ 15 小時前
醫學人文特展 台南吳園掀幕 張張有溫度
當醫療不只是白袍與儀器，而是一段段生命的故事。「奇美月─深耕台南．健康台灣」醫學人文特展，今（1）日在台南吳園登場。展覽以醫師、護理師與病人間的真實互動為主題，一張張照片、一段段文字，記錄那些溫柔而堅定的瞬間，構成另一種動人的藝術畫面。奇美醫療體系（永康、柳營、佳里三院）於11月推出整月系列活動，串自由時報 ・ 18 小時前
「台中市民野餐日」霧峰區11/2登場
【記者陳世長台中報導】「2025台中市民野餐日」以「草地閱讀 帶一本書來野餐」為主題，將於(2)日全市29區同步登場。地方稅務局與霧峰區公所在立法院民主議政園區舉辦，邀市民享受書香、草香、公益齊放的幸...自立晚報 ・ 10 小時前
竹北米糧推廣活動登場 陳見賢出席 (圖)
新竹縣竹北市農會1日舉辦「國產米糧創新行銷推廣活動」，新竹縣副縣長陳見賢（中）出席表示，農會協助農民推廣竹縣在地農產及美食，縣府也會全力協助農會發展。中央社 ・ 15 小時前
北市男朝福德國小操場試氣槍 違反社維法送裁處
（中央社記者黃麗芸台北1日電）有網友發文指北市福德國小遭人持槍射擊。警方獲知主動到場調查，經查持槍的45歲鄭男，其背袋內有瓦斯空氣長槍和短槍等物，稱因等友人期間臨時起意試射，全案依法裁罰。中央社 ・ 15 小時前
美防長示警中國破壞南海穩定 促東協強化軍力反制
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)今天(1日)出席東協(ASEAN)防長會議，他敦促東南亞國家堅守立場並強化海上軍事力量，以反制中國在南海日益加劇的擾亂行動。 赫格塞斯重申美國對中國在南海「侵略行為」的關切。中國與菲律賓船隻近期在南海多次發生衝突，菲律賓指控中國海警船蓄意衝撞、對菲方發射水砲攻擊。 菲律賓一再呼籲區域國家對中國採取更強硬的回應，但東協一直以來都謹慎應對，深怕破壞與北京的經濟關係。 赫格塞斯也批評中國將黃岩島(Scarborough Shoal)劃為「自然保護區」。他告訴他國與會防長，此舉是「又一次以你們的利益為代價，進行新的擴大領土和海洋主權聲索」。 赫格塞斯表示，中國的挑釁行為對南海主權構成威脅。美國在強調與中國持續對話之際，也將密切監控中方的行為。 他呼籲東協加快腳步制定南海行為準則(COC)，以規範各方行為。但他同時也表示，東協應加強自身能力，包括加強聯合監視和快速反應工具，以遏制挑釁。 中國則反駁美方對其海上行為的批評，指控美國干涉地區事務並挑起緊張。與會的中國官員表示，中國在南海的巡邏和建設合法，目的是維護自身領土安全。中央廣播電台 ・ 11 小時前
獨家》電台跟特定藥局合作 女憂長輩亂買吃出問題
台中有民眾投訴，家中長輩會聽電台廣告亂買藥，原以為是電話購買，沒想到是直接去特定藥局，質疑相關單位都沒在管，我們找到藥局業者，他們表示這些產品，不是藥物、而是"保健食品"，反控是廣播電台誇大宣傳療效，台中食安處說會派人稽查，同時監聽電台內容，要是違規就開罰，涉及醫療最高5百萬。 #特定藥局合作#亂買吃出問題#電台廣告亂買藥東森新聞影音 ・ 12 小時前
水上香火祭鑼鼓喧天 翁章梁贈「澤被蒼生」匾額祝賀英濟夫人聖誕
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】「114年水上香火祭—英濟夫人聖誕暨鎮北宮贈匾典禮」今（1）日在水上鄉鎮北互傳媒 ・ 10 小時前
台北艦成軍、西拉雅號下水
記者蔣謙正、王誌成∕綜合報導 海巡署艦隊分署與台船一日共同舉辦「嘉義級巡防艦第四艘台…中華日報 ・ 12 小時前
白沙屯媽祖新北贊境祈福（1） (圖)
「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動，結合土城北辰宮48週年慶，31日上午在新北市土城區北辰宮舉行，「粉紅超跑」（圖）的媽祖鑾駕在鳴砲後啟駕。中央社 ・ 1 天前
雲林全民綠生活登場 劉建國推毒化災教育打造全國防災示範縣市
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「114年全民綠生活毒化災防制教育巡迴宣導活動」今（1日）在雲林縣 […]觀傳媒 ・ 11 小時前