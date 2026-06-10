蘆洲殺人案兇手「刺穿肝肺」奪命…躲柬埔寨14年落網 今押返台

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殺人犯施宜璋遣返回台。翻攝畫面

48歲施宜璋2003年間為了替朋友出氣，在蘆洲夥同共犯當街刺死素不相識的張姓男子。歷經法院多年審理，施宜璋被判刑13年6月，但他於2012年4月潛逃出境，境外流亡長達14年。刑事警察局透過國際合作，2月間在柬埔寨掌握行蹤，今（10）日順利將他押解回台，後續將移送新北地檢署歸案發監執行。

全案發生於2003年3月16日凌晨，蘆洲集賢路「182餐廳」一名王姓女大班與負責陪酒的許姓女服務生發生口角，王女心生不滿，電請男友陳介昇叫人前來「圍事」教訓，陳介昇又找來施宜璋、王景丘等多名友人，分持刀械、滅火器及鐵凳趕往現場。

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當許姓女服務生的張姓男友及張男胞兄、表弟下樓時，施宜璋等人在餐廳門口與對方爆發激烈扭打。過程中，施宜璋自車內取出私購的單刃刀，先是刺傷張姓胞兄的背部，隨後與王景丘分持單刃刀與七星劍，朝張姓男友的左右背部猛刺。

張男遭刺穿肺、橫膈膜及肝臟，渾身是血掙扎逃跑，施宜璋仍持刀窮追不捨，並在張男體力不支倒地時，再度補刺一刀。張男身負重傷，雖緊急搭計程車就醫，仍因傷勢過重，於當日清晨宣告不治。

案經法院多年審理，施宜璋因犯殺人罪遭判有期徒刑13年6個月定讞，合併毒品、期貨交易法案件，共需執行有期徒刑16年4個月。然而，施男在2012年4月判決前夕潛逃出境，新北地檢署發布通緝，最高檢察署2024年2月將他改列重大外逃通緝犯。

刑事警察局駐胡志明市聯絡官透過情資佈建與各管道積極追緝，今年2月聯手柬埔寨移民局，在柬埔寨暹粒清查一名無護照的疑似台籍男子，經指紋與身分比對，確認就是隱姓埋名多年的施宜璋。

由於施嫌自知回台將面臨最低十餘年的漫長牢獄之災，在當地落網後千方百計抵抗遣返，並積極籌劃各種脫身之，我國警方持續與柬埔寨執法單位進行密切的溝通與協調，排除重重阻礙，終於在6月10日由刑事局國際刑警科派員赴柬，成功將逃亡14年的殺人主嫌押解回國。



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