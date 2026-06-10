蘆洲殺人案兇手「刺穿肝肺」奪命…躲柬埔寨14年落網 今押返台
48歲施宜璋2003年間為了替朋友出氣，在蘆洲夥同共犯當街刺死素不相識的張姓男子。歷經法院多年審理，施宜璋被判刑13年6月，但他於2012年4月潛逃出境，境外流亡長達14年。刑事警察局透過國際合作，2月間在柬埔寨掌握行蹤，今（10）日順利將他押解回台，後續將移送新北地檢署歸案發監執行。
全案發生於2003年3月16日凌晨，蘆洲集賢路「182餐廳」一名王姓女大班與負責陪酒的許姓女服務生發生口角，王女心生不滿，電請男友陳介昇叫人前來「圍事」教訓，陳介昇又找來施宜璋、王景丘等多名友人，分持刀械、滅火器及鐵凳趕往現場。
當許姓女服務生的張姓男友及張男胞兄、表弟下樓時，施宜璋等人在餐廳門口與對方爆發激烈扭打。過程中，施宜璋自車內取出私購的單刃刀，先是刺傷張姓胞兄的背部，隨後與王景丘分持單刃刀與七星劍，朝張姓男友的左右背部猛刺。
張男遭刺穿肺、橫膈膜及肝臟，渾身是血掙扎逃跑，施宜璋仍持刀窮追不捨，並在張男體力不支倒地時，再度補刺一刀。張男身負重傷，雖緊急搭計程車就醫，仍因傷勢過重，於當日清晨宣告不治。
案經法院多年審理，施宜璋因犯殺人罪遭判有期徒刑13年6個月定讞，合併毒品、期貨交易法案件，共需執行有期徒刑16年4個月。然而，施男在2012年4月判決前夕潛逃出境，新北地檢署發布通緝，最高檢察署2024年2月將他改列重大外逃通緝犯。
刑事警察局駐胡志明市聯絡官透過情資佈建與各管道積極追緝，今年2月聯手柬埔寨移民局，在柬埔寨暹粒清查一名無護照的疑似台籍男子，經指紋與身分比對，確認就是隱姓埋名多年的施宜璋。
由於施嫌自知回台將面臨最低十餘年的漫長牢獄之災，在當地落網後千方百計抵抗遣返，並積極籌劃各種脫身之，我國警方持續與柬埔寨執法單位進行密切的溝通與協調，排除重重阻礙，終於在6月10日由刑事局國際刑警科派員赴柬，成功將逃亡14年的殺人主嫌押解回國。
更多鏡報報導
傅子純驟逝／4天前錄影變永別！生前「絕佳狀態」公開 公視曝如期播出「原因」
一票員工「不到3個月閃辭」 人資嘆：不是薪水低…網：發現「這件事」趕緊換跑道
旅韓注意！韓網友疾呼台人別做「這件事」：恐遭驅逐出境
美人計？俄羅斯收買17歲少女「下毒殺害烏克蘭士兵」 驚人犯案過程曝
其他人也在看
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
獨／又一法官倒下！司法院前人事處長蔡新毅 驚傳不適送加護病房急救
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導司法案件近年來爆炸性增長，以致司法過勞事件頻傳，不少法官因而倒下，而今再傳曾任司法院人事處長的懲戒法院法官蔡新毅突...
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...
網傳「身障老人遭奴役20年」搬水泥！老闆嗆：死了就埋了 當地回應
《中國新聞周刊》報導，根據網傳影片，事件發生在河北省保定市清苑區臧村鎮劉莊村。一名頭髮稀疏、神情呆滯的老人正在搬運水泥，工作時未配戴口罩或任何防塵裝備。影片發布者指出，老人每天清晨5時許起床工作，每日需搬運超過20噸水泥，長期處於高強度勞動環境。不僅如此，涉...
【更新】桃市議員張肇良栽了！涉收賄護航違建聲押獲准 法院裁定理由曝光
桃園地檢署查出，民進黨桃園市議員張肇良涉嫌收賄，協助業者在農地違法興建倉庫，並關說時任桃園市政府農業局農地管理科高姓科長不查報拆除違建。檢調昨(6/9)日發動九路大搜索，並以涉犯《貪污治罪條例》等罪將2人當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見。
不是連勝文！蔡依珊「街頭開喝」同框小鮮肉被拍 男方驚人身分曝
紅豆食府千金蔡依珊2006年嫁給連勝文，婚後育有兩子，一舉一動都備受關注，而蔡依珊近日釋出到花博造訪酒吧的畫面，只見藏鏡人開玩笑表示「這是年輕人來的地方」，蔡依珊聽完後則妙回「拜託好不好，我很年輕」強調自己心境很年輕，幽默互動引發關注。蔡佩伶報導
黃仁勳揭韓國大佬聚會內幕！點名他「1原因」包辦烤肉 認：我只負責吃
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，除了分享創業歷程，也首度公開日前與南韓科技業大老們聚餐的私下互動畫面。被問到日前引發熱議的「兆元宴」（三燒會：三層肉＋燒酒聚會）內幕時，黃仁勳不但大讚韓式烤肉美味，還笑曝當天烤肉烤最勤的人其實是LG集團會長具光謨。
黃仁勳9歲赴美「靠掃廁所賺錢」！親曝童年艱苦生活 成功關鍵只有1件事
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目今（10）日晚間播出，黃仁勳除了分享創業心法，也罕見談到妻子對自己人生的重要影響。當天他依舊穿著招牌皮外套現身，被問到何時開始建立這樣的穿衣風格時，他笑說自己身上的衣服全部都是太太買的。
北京觀察》八旗總編富察出獄卻不能返台？「附加刑」成邊控手段，北京最怕「這件事」
八旗文化總編輯富察（李延賀）在中國被逮捕已滿3年。據《自由時報》報導，富察已於今年5月出獄，但須執行剝奪政治權利1年的附加刑，目前無法離開中國，「看起來人是自由的，只是無法離境」。陸委會8日回應表示，為尊重家屬意見，不對本案進行說明。大陸國台辦發言人張唅今日則並未正面回應該問題，只是表示「一切都在保障當事人的合法權益」。依照此前風傳媒的報導，在中國《刑法》中......
黃山料遭炎上！《異色檔案》曾起底他「爆紅卻被討厭」的4大真正原因
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，痛批其作品空泛、文筆薄弱，相關話題連日延燒。作為長年霸占榜首的現象級作家，黃山料評價極度兩極。YouTube頻道《異色檔案》主持人DK曾對此現象進行深度剖析，指出黃山料爆紅卻備受討厭的核心，源於其作品充滿高度商業化的精準計算，以及過往在金錢觀、憂鬱症及「家暴適合論」等議題上的頻頻失言，才讓這場大眾閱讀與文學品質的爭議持續擴大。
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
這湯有毒！70歲嬤喝「瓠瓜排骨湯」慘送急診 醫揭「忽視1警訊」釀禍
食材一旦出現異味，應立即停止食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名70多歲婦人煮了一鍋瓠瓜排骨湯，發現瓠瓜帶有明顯苦味，但因不想浪費仍繼續食用，未料30分鐘後出現噁心、腹瀉等症狀，緊急送醫後確認為「葫蘆素中毒」。他提醒，不僅是瓠瓜，絲瓜、小黃瓜或南瓜等瓜類，若出現異常苦味，可能含有葫蘆素，食用後恐引發腸胃道刺激，甚至中毒反應，應立即丟棄，切勿再食用。
鄭麗文有可能出戰2028？吳崑玉曝「機率已達60%」：習近平認定的促統人選
國民黨主席鄭麗文1日開啟訪美之旅，鄭麗文行前曾公開表示，希望能與美國總統川普見面。對此，親民黨前文宣部副主任吳崑玉在風傳媒節目《下班瀚你聊》指出，在川普眼中，鄭麗文就是習近平的人，因此鄭麗文和川普見面的機率不高。川普上任後，中共開始用和平繁榮包裝，但骨子裡的戰狼本質並未脫去，提出和平繁榮實為批著羊皮的狼，而鄭麗文就是羊皮。 吳崑玉認為，情況不會太樂觀，因為......
PLG/靠防守贏下比賽！勇士主帥許晉哲談把伯朗鎖死策略：寧願讓他在禁區拿兩分
PLG總冠軍賽第3戰10日移師台北和平籃球館登場，臺北富邦勇士靠著洋將古德溫攻下全場最高25分，霍力飛也繳出13分、16籃板的雙十成績，終場以85：76擊敗桃園璞園領航猿，在7戰4勝制系列賽取得2：1領先。
5月CPI年增4.2%！美股開盤下探 台指期夜盤上下震盪千點
美國5月消費者物價指數（CPI）數據於當地時間週三（10日）公布，結果顯示年增率為4.2%，符合市場預期，而剔除食品與能源價格的核心CPI月增率則為0.2%，低於市場原先預估的0.3%。該數據稍微舒緩了市場對通膨壓力的擔憂，美股10日開盤小幅下跌。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
兩棟屋頂全被吞噬！新莊驚見「空中垃圾山」
[NOWNEWS今日新聞]有網友在Threads分享新北市新莊區一處公寓頂樓，竟被堆成一座空中垃圾山。對此，新北市工務局與環保局做出說明，指出該處樓梯間雜物已於5月7日改善完成並依法裁處；至於引發熱議...