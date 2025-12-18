蘆洲民族路人行道改善第3期將完工打造友善步行環境

蘆洲區民族路人行環境改善最後一哩路市長侯友宜視察表示將持續盤點轄內人行環境改善。（圖／新北養工處提供）

▲蘆洲區民族路人行環境改善最後一哩路市長侯友宜視察表示將持續盤點轄內人行環境改善。（圖／新北養工處提供）

新北市政府持續完善轄內人行環境，自一一二年起已改善總長度達三二‧五五公里。蘆洲區民族路人行道整體改善計畫第三期即將完工，新北市長侯友宜今（廿八）日視察表示，工程包括步道拓寬、鋪面更新及無障礙設施改善，持續推動人本交通，打造安全舒適的友善道路空間。

侯友宜指出，蘆洲區民族路人行步道過去通行空間不足，分三階段推動改善，第三期近日將全數完成。完工後人行道寬度可達一‧五公尺以上，改善長度約八一○公尺，足以滿足行人需求。他強調，人行步道是基礎工程，是市民最關心的事，持續盤點轄內人行環境，透過遷移占地設施、電桿下地及變電箱移置等措施，拓寬步道並維護市民安全。

廣告 廣告

養工處長鄭立輝說明，民族路人行道改善計畫第一、二期皆已完成，第三期除增設導盲設施、整合無障礙設計外，並優化路口動線與安全規劃。台電亦配合電箱下地工程及集中周邊道路纜線管路，讓通行環境更為寬敞順暢。

工務局長馮兆麟表示，新北以人本交通為核心推動市政建設，積極爭取內政部「永續提升人行安全計畫」四年四百億補助，自一一二年起已獲得五億九百萬元補助，未來持續推動人本交通政策，透過系統性改善與跨單位合作，逐步提升整體人行環境品質。