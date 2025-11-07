蘆洲湧蓮寺觀音佛祖遶境祈福 劉和然、蘇巧慧同台較勁

2025年11月7日新北市／蘆洲湧蓮寺觀音佛祖遶境祈福，新北市副市長劉和然（左二）與立法委員蘇巧慧（右二）一同亮相祈福。（吳嘉億攝）

新北市蘆洲區湧蓮寺今（7）日舉辦觀音佛祖出家紀念日遶境活動，甫發布新形象照、爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然，代表市長侯友宜前來致意並參香祈福，剛由民進黨選對會拍板徵召參選新北市長的立法委員蘇巧慧也抵達現場，兩人在明顯表態後，首度在地方大型慶典活動中同台亮相，也為地方的宗教繞境活動增添不少政治味。

劉和然表示，民國76年自己師大畢業後就分發到這教書，蘆洲可說是他在新北轄內工作職場的第一站，對地方感到很親切；再提到來湧蓮寺祈福，正如市長強調建設市府要付出，地方則靠里長幫忙顧，心靈則靠佛祖保佑，大家一起拚好，讓市民平安順遂。

蘇巧慧則是說到，欣逢觀音佛祖出家紀念日前來參拜，深感自己擔任公職以來，跟觀音佛祖是相似走在同一條路上，「千手千眼看到眾生的意志、辛苦跟需要，然後一步一腳印來為大家來做服務」，正如市府為市民服務與照顧，大家一起合作，相信新北會更好、台灣也能更好。

湧蓮寺主任委員陳宏昌也在致詞中感謝兩人到場，並祝福他們「心想事成」，讓現場陪同的民代及信眾都呵呵大笑，充滿濃濃政治味。隨後在廟方點香後在神轎、各藝陣隊伍排列下浩浩蕩蕩展開繞境活動，民眾也夾道擺設香案恭迎聖駕，相當熱鬧。

