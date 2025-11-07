蘆洲湧蓮寺遶境 劉和然、蘇巧慧同台

新北市副市長劉和然（左二）與立法委員蘇巧慧（右二）7日一同參加蘆洲湧蓮寺觀音佛祖遶境祈福儀式。（吳嘉億攝）

新北市蘆洲區湧蓮寺7日舉行觀音佛祖出家紀念日遶境活動，剛發布新形象照、有意爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然代表市長侯友宜參香祈福；而民進黨選對會建議徵召參選新北市長的立法委員蘇巧慧也在現場，2人同台，為宗教遶境活動增添政治味。

活動開始前劉和然、蘇巧慧握手致意。蘇巧慧稱讚劉和然新形象照很帥，劉則謙虛說「只想用比較年輕方式，貼近年輕族群」。

劉和然致詞表示，民國76年從師大畢業後，曾在蘆洲國中和三民國中擔任理化老師，蘆洲可以說是公職生涯的頭一站，對地方感到非常親切；他提到來湧蓮寺祈福，正如侯友宜市長強調建設市府要付出，地方靠里長幫忙顧，心靈則靠佛祖保佑，大家一起拚好，讓市民平安順遂。

蘇巧慧說，很感謝能在觀世音菩薩出家紀念日前一天，到蘆洲湧蓮寺參香祈福，她從事公職後，愈來愈覺得不論在中央或地方工作內容都和觀音菩薩有些相像，希望未來能一步一腳印替市民服務，讓新北更好，讓台灣更好。

湧蓮寺主任委員陳宏昌致詞中感謝2人到場，並祝福他們「心想事成」，現場充滿濃濃政治味。隨後廟方點香後，神轎、各藝陣隊伍排列下浩浩蕩蕩展開遶境活動，民眾夾道擺設香案，相當熱鬧。

民政局補充，湧蓮寺除是信仰中心，也是社會教化及慈善中心，103年起每年捐助區公所30萬元辦理急難救助，並持續捐贈白米、營養午餐等，累計捐資超過1800萬元，更自100年起連續榮獲新北市績優宗教團體「公益慈善類」及「社會教化類」獎項肯定。