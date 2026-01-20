蘆洲男亂刀殺雙親！移送新北地檢署複訊 被問是否會下地獄反應曝

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

新北市蘆洲區一名37歲廖姓男子，涉嫌持30公分的長刀砍殺賣蔥油餅的雙親，導致2人身中37刀於住宅不治身亡；事後犯嫌還變裝逃逸至新莊，昨（19）日晚間則落網被捕上銬，並送至蘆洲分局偵訊。經警方偵訊後，今（20）日下午則搭車移送新北地檢署複訊，只見對方下車時針對記者提問「你會下地獄嗎？」，嫌犯反應也隨之曝光。

據了解，廖姓男子宣稱雙親長期打罵、管教太嚴格，就已經產生殺機，直到17日案發時則因嫌零用錢太少，進一步爆發口角衝突，遂在自宅持30公分長刀殺害雙親，讓兩人身中37刀倒臥血泊。

由於警方18日獲報後趕赴現場，發現身為獨子的廖姓男子不在現場，認定對方涉嫌重大，故開始擴大搜索，並在昨晚於新莊發現對方，並上銬逮捕移送至蘆洲分局；今日在警詢後，下午直接搭車前往新北地檢署複訊。

等到犯嫌搭車抵達新北地檢署，並打開車門時，記者們就追問「爸媽不愛你嗎？為什麼要殺了他們呢？」、「嚴格就可以這樣殺死爸媽嗎？」、「你會下地獄嗎？」，但犯嫌未回答問題，相關畫面也隨之曝光。

