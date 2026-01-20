蘆洲男涉砍雙親37刀致死 警方動員80人逮捕犯嫌

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市蘆洲區廖姓男子日前涉狂砍父母37刀致死，逃逸時在新莊地區無目的四處遊走，警方動員80多名員警大街小巷搜尋，才順利逮捕，依殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦。

蘆洲分局今天召開記者會，由副分局長鄭志忠說明這起逆倫血案。廖嫌17日犯案後騎機車到三重棄車，再搭計程車到新莊步行逃逸。

鄭志忠表示，警方在機車車廂內找到開山刀一把，疑為兇刀。經調閱監視畫面，廖嫌搭計程車到新莊下車，再以步行方式走至新莊體育場，於體育場內及周邊巷弄徘徊。

鄭志忠說，這幾天廖嫌走遍了體育場附近街道，甚至還走過新莊分局前，不僅曾躲在體育場內施工工地內、也曾於某巷弄防火巷內停留多時休息。

鄭志忠表示，報請新北地檢署檢察官指揮，蘆洲分局結合新莊分局、刑大及鷹眼小組共組專案小組，動員80多名警力，不眠不休調閱數百支監視器畫面，逐步還原犯嫌逃逸路線，並運用同心圓原理不斷縮小鎖定範圍。最後順利查緝到案，後續將依殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。

據了解，廖嫌落網後吃睡正常，廖嫌疑不滿父母管教已久，曾上網購買開山刀，案發日疑因討要新台幣5000元零用金釀口角衝突，不滿父母擬停給零用金，以要求廖嫌去找工作。至於廖嫌為何痛下殺手，仍待警方調查釐清。（編輯：龍柏安）1150120