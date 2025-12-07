蘆洲疏洪道冒白煙 網酸新火山

新北市蘆洲區二重疏洪道公園內高灘地6日晚間竟間歇冒出白煙，還有民眾疑拍到火光，引起網路熱烈討論「蘆洲溫泉？」、「活火山？」新北市高灘處7日一早即前往勘查，開挖後確認是不明管路電線破損，導致短路冒煙，已緊急絕緣處理，民眾無需恐慌。這起地熱活動「異象」，終於獲得解謎。

這起話題從6日一則社群貼文延燒，有民眾在臉書地方社團上傳照片並寫道：「像地熱一般冒著煙，靠近沒有聞到異味，已通報高灘處警衛，漲潮後可能被水淹沒。」貼文意外掀起網友高度興趣。當日晚間，又有人發文表示，自己依影片位置前往查看，發現冒煙確實存在，而且是間歇性，等幾秒就會再次湧出，周遭還飄著「臭臭的味道」，土壤異常泛黃，更有人捕捉到微弱火光，直呼怪異。

網友開始腦洞大開，有人推測是沼氣燃燒，有人說「蘆洲有新溫泉了」，甚至留言：「不會是活的火山吧？」另有網友半認真地寫道：「恭喜您發現新的火山口」，吸引大批按讚。而有相對務實的推論則指向設備問題，「電線走火吧」、「有人把壞掉的行動電源埋在下面？」討論內容從地質學一路延伸到生活科學，宛如全民偵探大會。

直到高灘處7日派員到場開挖後，一切真相大白。經確認，冒煙點下方有一組不明管線，其電線破損短路，才會出現冒煙、焦味甚至火花。現場所見的黃色土壤與焦味，都可能是高溫產生的副作用。

高灘處指出，該迴路並非其管轄的路燈電線，目前已進行絕緣處理，基本排除安全疑慮，後續將會同台電釐清管線權屬並安排修繕。

雖然揭開謎底，不過仍有具地質背景的網友補充，蘆洲地區並非火山帶或地熱區，若非明顯地裂或大量冒氣，通常與地質變動無關。高灘處提醒，若民眾未來在公園、疏洪道或河濱看到類似冒煙、異味或光亮等情況，務必第一時間通報，避免小小故障演變成更大危害。