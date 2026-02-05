蘆洲監理站揮毫春聯迎馬年 現場洋溢濃濃年節氣氛

蘆洲監理站邀書法家辦理揮毫贈春聯現場洋溢著年節氣氛。 （蘆洲監理站提供）

記者吳瀛洲／新北報導

農曆新年將至，台北監理所蘆洲監理站五日上午在A棟辦公廳舉辦「揮毫春聯迎馬年，馬到成功喜氣到」贈春聯活動，邀請三位書畫老師揮毫，提供客製化服務幫民眾書寫想要的吉祥文字，現場洋溢濃濃的年節氣氛。

蘆洲監理站並同步於該站臉書粉絲專頁按讚或分享交安宣導貼文，及七十五歲高齡駕駛人持已完成高齡換照之駕照、自願繳回駕照者，攜帶身分證件，即可索取春聯及宣導品。

該站並邀請財政部北區國稅局三重稽徵所設攤，現場凡至該稽徵所臉書粉絲專頁按讚、參與稅務問答遊戲及捐贈發票，稽徵所亦贈送精美禮品，吸引許多民眾參與。

蘆洲監理站長林材忠表示，透過此活動讓大家提早感受過年熱鬧氣氛外，亦提醒大家春節期間注意交通安全，祝福大家新年快樂、幸福平安。