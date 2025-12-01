蘆洲義消傳賭博、喝酒詐領救災費 新北消防局除名7人送辦

首次上稿 12-01 22:31更新時間 12-02 06:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市義消總隊蘆洲分隊一名副分隊長被隊員檢舉在駐地賭博、喝酒，去年林口南亞大火2天救災未出勤，竟涉嫌溢領協勤鐘點、救災費；新北市消防局民力運用科接獲報展開自清自檢，認定義消副分隊長、幹事及隊員共7人涉及不法，除將7人退隊，也函送法辦，以免少數義消偏差行徑，影響整體士氣。

據透露，新北義消第三大隊蘆洲義消編制兩位副分隊長，其中一人及義消幹事及隊員共7人被爆料，去年消防局第二大隊轄區林口南亞廠大火，涉案的副分隊長未出動協勤救災，卻於分隊報到後，與幾名義消在義消隊部協勤室喝酒、打牌，甚至詐領3小時救災費及5小時協勤費，看在辛苦救災累癱的義消眼中，格外刺眼，憤而向消防分隊幹事反映。

新北市消防局民力運用科表示，當時接獲情資，便主動介入了解，列管在案，近來社群披露義消副分隊長「沒救災打火，詐領鐘點、救災費…」後，義消出面承認或作證，約談涉案的7人，都承認救災集合後，待命時在駐地賭博、喝酒，未出勤卻領取救災費。

消防局將7名義消退隊、除名，追討詐領救災費、鐘點費及服務證，並依偽造文書、貪汙等罪嫌送辦，一併追究相關督導不周連帶責任。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

