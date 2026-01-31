蘆洲翁持鋸子及榔頭追殺母女3人 法院裁定羈押

查扣鋸子及榔頭凶器。（圖：蘆洲分局提供）

▲查扣鋸子及榔頭凶器。（圖：蘆洲分局提供）

蘆洲分局近日接獲報案，報案者指出在蘆洲區長安街二十三巷某號發生糾紛，並提及有男子持有武器，請求警方介入處理。接獲報案後，警方立即派遣延平所及快打部隊迅速前往現場進行處理。經過調查，警方發現一名七十歲的男子林**，疑似因與六十八歲的前妻葉**發生口角，持鋸子及榔頭在住家內追打葉女及其兩名女兒，分別為四十八歲的林**和四十五歲的林**，導致三人受傷，但意識均保持清醒。

警方到達現場後，迅速將林男控制並上銬，隨即將受傷的葉女送往三重醫院接受治療，而兩位女兒則被送往新光醫院進行醫療處置，同時協助她們申請緊急保護令。經過警方的詢問，林男將面臨家暴、殺人未遂、傷害及違反保護令等罪名，案件將被移送至新北地檢署進行偵辦，並建議檢察官對其聲請羈押。

蘆洲分局延平所所長忻厚成表示，分局接獲民眾報案後，迅速派遣快打警力前往現場，並在第一時間內成功壓制嫌犯，協助傷者送醫。經過進一步查證，男子因與家人發生口角而持武器攻擊，造成三人需送醫治療。

全案經警方調查後，依據相關法律規定，將以家暴、殺人未遂、傷害及違反保護令等罪名移送新北地檢署偵辦，並將建議檢察官對林男聲請羈押，以確保案件的公正處理。