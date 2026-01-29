蘆洲翁翻舊帳不滿保護令！追砍前妻、2女 屋內血跡斑斑怵目驚心

警方到場逮捕林翁。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲驚傳家暴砍人事件，一名林姓老翁昨天（28日）深夜，翻舊帳不滿葉姓前妻與2女兒對他聲請保護令，氣憤之下，持鋸子及榔頭在家中追砍前妻與2女兒，造成3人受傷，現場更滿是血跡，場面怵目驚心，轄區蘆洲警方獲報到場，立即將林翁逮捕，並將葉婦、2名女兒送往醫院救治，所幸均無生命危險，全案也將朝家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪嫌移送法辦，並建請檢察官聲請羈押。

據了解，70歲林姓老翁與68歲葉姓婦人結婚多年，育有分別為48歲、45歲的2名女兒，夫妻倆後因故離婚，但一家四口仍同住在蘆洲長安街上，由於林翁喝醉酒後，常與家人爆發衝突，因此家人在113年間曾聲請保護令，雖並未限制須保持多少距離，但禁止肢體或言語上騷擾家人。

警方喝令林翁。（圖／翻攝畫面）

而昨天（28日）深夜11時許，林翁在長安街住處卻突然翻起舊帳，埋怨前妻與2女兒對他聲請保護令，且至今保護令效力仍在，氣憤之下拿出鋸子、榔頭在家中追砍攻擊3人，更張口咬人現場，血跡斑斑讓人心驚。

現場血跡斑斑。（圖／翻攝畫面）

轄區蘆洲分局獲報後，緊急派員趕赴現場，將林翁逮捕帶回偵訊，後續經醫護人員檢傷，發現葉婦右側前胸壁開放式咬傷、右側手部撕裂傷、左側前臂撕裂傷；大女兒頭皮撕裂傷、雙膝擦挫傷、背臀部數條條狀擦傷、左手第五指及第四指撕裂傷、第三指擦傷；小女兒左側頭皮撕裂傷、左背擦傷、左手肘鈍傷瘀青、右膝、左膝、右手肘均擦傷，被送往醫院救治後並無生命危險。

而全案詢後也將朝家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

林翁所持的鋸子。（圖／翻攝畫面）

