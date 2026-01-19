蘆洲老夫妻慘死客廳！逆子在逃行蹤成謎 鄰居曝：曾聽到詭異敲擊聲

蘆洲一對七旬老夫妻驚傳遭殺害陳屍客廳，警方全力追緝在逃的死者長子，鄰居則透露曾聽到樓上傳出不明敲擊聲。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區驚傳一對七旬廖姓老夫妻遭殺害，兩人身中10多刀慘死住家客廳，死者長子案發後卻行蹤成謎，警方警方專案小組全力追緝中。據了解，廖姓老夫妻平時與長子同住，鄰居則透露，死者兒子匆忙離去當天，曾聽到不明敲擊聲，如今傳出命案，他回想起來覺得十分可怕。

表妹聯絡不上死者報警 破門發現老夫妻身中1０多刀

警方是昨（18日）接獲民眾通報，指她聯絡表哥廖姓老翁，一直找不到人，前往新北市蘆洲住處外，打電話也遲遲無人應門，因此報案求助。警方獲到到場找鎖匠破門，才發現客廳血跡斑斑，七旬的廖姓老翁和妻子雙雙陳屍客廳，身中10多刀，初步研判，死亡時間已超過一天。

長子行蹤成謎 鄰居曾聽到不明敲擊聲

警方初步了解，死者平時與長子同住，但調閱監視器發現，死者長子17日晚間9時計就慌慌張張騎乘機車離去，行蹤成謎。根據據《TVBS新聞網》報導，鄰居向警方透露，前幾天樓上常常傳出劇烈聲響，尤其死者長子離家前下午4時許，更曾密集出現敲擊地板及牆壁的聲音，鄰居說，當時未多想，如今回想起來心有餘悸。

疑家產問題引殺機 警追緝凶嫌下落

根據警方初步研判，死者長子近日疑似家產和生活方面的問題，與父母發生摩擦，目前新北市刑大與蘆洲分局已組成專案組全力偵辦，除了追緝死者長子下落，也將釐清凶嫌確切的作案動機。

更多鏡週刊報導

驚悚！蘆洲驚爆凶殺案「夫妻身中10多刀陳屍家中」 兒子失聯涉重嫌警追緝中

有片／驚險瞬間曝！轎車南京東路暴衝人行道 自行車騎士差1秒被撞飛

紅到被詐團盯上！TCPB抽「警車娃包+小熊」破萬人參與 假中獎通知亂竄警急喊：別點！