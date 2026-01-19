蘆洲老夫妻疑遭啃老族兒殺害！死者表妹「1原因」起疑報警找鎖匠

新北市蘆洲區1處民宅昨（18日）驚傳駭人的雙屍命案。（示意圖／翻攝自pexels）

新北市蘆洲區1處民宅昨（18日）驚傳駭人的雙屍命案，1對年長夫妻陳屍家中。死者為67歲廖姓男子與75歲許姓妻子，警方到場後發現2人身上皆有10多處刀傷，已明顯死亡。警方初步研判，2人應是在前天（17日）晚間遭到殺害，而警方目前已鎖定涉有重嫌的夫妻兒子，並全力追緝中。

據《ETtoday新聞雲》報導，這起案件之所以會曝光，是因為廖男平日固定會前往陳姓表妹的理髮廳洗頭，卻突然未現身，由於廖男本身患有心臟病與高血壓等慢性疾病，表妹擔心對方可能發生意外，於是前往廖家查看狀況。

廣告 廣告

昨上午10時左右，表妹抵達廖家後按門鈴、撥打電話，始終無人回應，且發現夫妻倆平時工作使用的車輛仍停放在樓下，情況顯得異常。她越想越不對勁，於是在中午12時左右報警請求協助。警方趕抵現場後，會同里長並請來鎖匠開門，沒想到一進屋內，便見廖姓夫妻倒臥血泊之中，現場景象令人不寒而慄。

里長受訪時透露，廖男的兒子平時鮮少與鄰居互動，地方上對他的了解不多，只知道他疑似是啃老族，長期依賴父母經濟支持。警方目前已朝家庭糾紛方向深入追查，並持續釐清案發動機與過程，全案仍在進一步偵辦中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

行天宮釋出夢幻職缺？月薪4.8萬還能去日本玩 過來人揭真相

街頭行乞結緣戀愛五年！男方發現「她根本沒離婚」 怒討回49萬聘金

林俊傑遭控訴PUA前女友！「親密貼臉照」曝光 地下情4年被玩弄