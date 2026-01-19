蘆洲老夫妻疑遭逆子殺害 老母親頭部受撞擊凹陷死狀慘

蘆洲雙屍命案地點。(記者徐聖倫攝)

〔記者徐聖倫／新北報導〕下手超狠！新北市蘆洲夫妻雙屍命案，兒子廖男涉有重嫌。警方查看夫妻倆遺體，發現廖妻身上大部分刀傷均深可見骨，頭部還因猛烈撞擊嚴重凹陷；而廖翁則是手部有明顯抵抗造成的刀傷，其餘身上與四肢的刀傷也都刀刀見骨，不難看出兇嫌下手非常狠辣殘忍，致命意圖明顯。

警方細查，廖男的前科僅有一條，他曾在2015年涉毒，施用K他命遭警方裁罰；而廖男平常無業，未婚但與前女友育有1子，主要由女方撫養。警方推測，是否有可能廖嫌長期無業遊手好閒，被兩老碎念或者他要錢要不到，因而發生口角引殺機，對此將待廖男到案後說明釐清。

警方現階段調閱監視器，發現廖男搭計程車前往新莊，到了新莊後下車徒步行走，四處亂繞企圖擾亂警方調閱監視器思路，目前確定人還在新北尚未南下，警方正積極追緝中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

