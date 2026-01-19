蘆洲老夫妻身中10多刀亡 死者兒涉重嫌已落網

手拿一袋物品回家，這是老先生生前的最後身影，時隔一日再次被人發現，已與妻子倒在住家客廳，明顯死亡。

當地里長李常孝透露，「那天晚上有聽到吵架，人家以為是說家裡的事，沒有人去報警，而且還有人聽到有女人在尖叫的聲音。」

警方到場圍起封鎖線戒備，因為死者夫妻全身多處有傷，而且都是刀傷，兩人身中10多刀，經專案小組初步檢視，60多歲丈夫生前曾抵抗，手有接刀痕跡。

新北市蘆洲分局蘆洲所所長許哲源說明，「親友聯繫不上他，直接來住處，按門鈴也沒有回應，然後直接撥打電話，發現裡面有電話聲，就覺得不太對勁。」

案發就在新北市蘆洲，經親戚報案後全案曝光，警方初步判定死者兒子涉有重嫌，監視器拍下他在17日深夜騎車離家。警方已扣下機車，搜出疑似作案開山刀；19日晚上6時許，在新莊巷弄將人查獲，已帶回偵訊。

死者房東家屬提及，「很單純的夫妻，上班就上班，下班回家就走上樓，我們很少見到兒子，如果看到也不會跟我們打招呼，都不會。」

涉案30多歲男子疑似未有工作，偶爾打零工，沒有家暴通報紀錄，曾經持有毒品被捕，這回是否為錢犯案？將是後續釐清重點。

殺害至親的案件以往不時發生。新莊曾有孫子向祖母討錢不成，持刀殺害，被判無期徒刑定讞；五股也有兒子疑似因房產問題殺死母親。這類殺害父母、祖父母的狀況，都涉犯殺害直系血親尊親屬罪。

非此案律師施宥宏指出，「修法之前是只能判死刑或是無期徒刑的，而在民國108年以後，是有可能被判有期徒刑而已，他會被加重二分之一的刑責。」

這項罪名經修法，法定刑不再只限死刑或無期徒刑，不過相較普通殺人罪，會加重論罪，處罰狠心的弒親行為。

※未經判決確定，應推定為無罪