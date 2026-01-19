蘆洲老夫妻身中10多刀慘死屋內！最後身影曝光

新北市蘆洲區於近日發生一起驚悚命案。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲區於近日發生一起驚悚命案。一對老夫妻被人發現陳屍在住處客廳內，身中10多刀慘死。現場血跡斑斑，令人怵目驚心。警方懷疑2人的兒子疑似涉案，而且他從17日晚間就離家下落不明，目前警方正全力追查中，要將他追緝到案。

死者最後身影曝光

據了解，陳姓婦人昨（18）日中午多次撥打電話聯絡67歲廖姓表哥，但均未接通。後來她報警求助，警方隨後請鎖匠開門查看，結果在客廳發現廖姓男子與75歲許姓妻子倒臥，現場血跡斑斑，兩人已無生命跡象。死者的最後身影也曝光了，只見廖男似乎是外出買東西返回住家，沒想到卻遭遇死劫，令人相當難過。

只見廖男似乎是外出買東西返回住家，沒想到卻遭遇死劫。（圖／東森新聞）

兒疑為啃老族、涉毒

據里長回憶，事發當天他曾到現場，但因沒有鑰匙無法進屋，警察在場也阻止破門進入。鄰居表示，他沒有看到任何異常或屍體。當時他們只知道車停在樓下，懷疑2人應在屋內，但按門鈴或打電話均無回應。

里長也提到，平時2人生活習慣良好，與鄰居相處融洽，但對家庭狀況了解有限。里長表示，聽說老夫妻的兒子是啃老族，也有聽別人談到，說他可能有吸毒的情況。他平時跟家裡要錢，但他們也不清楚細節，因為互動非常少。

對於老夫妻本身，里長表示對2人印象很不錯，他們平時以賣蔥油餅維生，生活作息正常。事發當天，陳婦曾表示找不到人，因為老夫妻平常會去洗頭，但當天未下樓，聯絡也不回應，因此家屬報警處理。沒想到卻發生如此憾事，也令他們感到相當難過。

