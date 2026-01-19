蘆洲老夫妻身中10多刀慘死！兒棄車逃跑關鍵時間軸曝

老夫妻兒子騎車逃跑，再棄車逃逸的行為也被監視器畫面錄下。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲區於近日發生一起人倫悲劇。一對老夫妻被人發現陳屍在住處客廳內，身中10多刀慘死。現場血跡斑斑，令人怵目驚心。警方懷疑2人的兒子疑似涉案，而且他從17日晚間就離家下落不明，目前兒子騎車逃跑，再棄車逃逸的行為也被監視器畫面錄下，目前警方正全力追查中，要將他追緝到案。

據了解，昨（18）日中午12時49分左右，由死者妹妹72歲許姓女子及表妹62歲陳姓女子分別向警方通報。許女表示，上午10點多聯絡不到死者夫婦，因每周日死者夫婦會到她家喝茶，因此心生不安；陳女則表示，撥打電話時聽到手機響卻無人接聽，遂通知鎖匠破門查看。

客廳血跡斑斑！老夫妻中10餘刀斃命

警方到場後發現，死者67歲廖姓男子及75歲許姓女子倒臥於客廳，血跡斑斑。初步勘查顯示，男死者後腦、左手、左手肘各有10餘處刀傷，顯示曾試圖抵抗；女死者背部、後腦及雙手亦有10餘處刀傷，刀傷深及骨，具明顯致命意圖。兩人平時以三重溪尾自強路經營蔥油餅小貨車維生，每週日都會固定外出到親友家喝茶聊天。

廣告 廣告

據房東表示，該址出租已30多年，每月租金約一萬元。警方調查，這名兒子與父母同住，為獨生子，平時遊手好閒、偶爾打零工，他在2015年時，曾因三級毒品受裁罰，無其他前科，該住所無家暴紀錄。

案發時間軸曝光

初步時間軸顯示，有鄰居在21時許聽到哀嚎聲，但詳細時間仍不明。21時07分，死者67歲廖男子返回住處後，就在21時31分，死者兒子廖姓疑犯騎機車離家前往三重，警方在其機車後車廂內找到疑為作案的利器一把。21時40分兒子將機車棄置於三重區三和路四段160巷及自強路三段110巷口，接下來就搭乘計程車離開至新北某地下停車場，隨後步行離開，以躲避警方追查。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新北啃老男10多刀殺雙親！ 監視器錄下冷血犯案過程

嚴防模仿犯！新北檢成立防範恐攻應變小組 從嚴從速打擊犯罪

蘆洲養生館暗藏春色！+500就能「手拉坏」遭斷水電

