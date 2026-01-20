蘆洲老夫妻身多處刀傷亡 兒子涉重嫌被帶回偵訊

警方表示，「不要動，不要動，趴下。」

撐著雨傘在新莊街頭閒晃，被巡邏的員警逮個正著，當場將人壓制在地，涉嫌新北蘆洲重大命案的廖姓男子，案發後一路變換交通工具逃逸，最終仍在19日晚間6時多落網。

蘆洲分局副分局長林子翔說：「他把機車停放在三重的市區以後，把凶刀丟棄在置物箱內，再搭乘計程車逃往新莊市區，他下車以後在新莊市區的大街小巷漫無目的的閒晃。」

19日中午一對老夫妻被發現倒臥在住家客廳，身上都有多處刀傷，經專案小組初步檢視，60多歲丈夫生前曾抵抗，手有接刀痕跡，警方調閱監視器追查，認定死者的30多歲的兒子涉有重嫌。

廣告 廣告

當地里長李常孝表示，「那天晚上有聽到吵架，人家以為是說家裡有家裡的事，沒有人去報警，而且還有人聽到說有女人在尖叫的聲音。」

新北市蘆洲分局蘆洲所所長許哲源說：「親友聯繫他不上，直接來住處，按門鈴也沒有回應，然後直接撥打電話，發現裡面有電話聲，就覺得說不太對勁。」

警方表示，在訪查鄰居過程中，曾聽聞廖姓犯嫌曾數度向父母索討金錢，至於是否因為財務問題引發殺機，還需要深入釐清。

殺害至親的案件，以往不時發生。新莊曾有孫子向祖母討錢不成持刀殺害，被判無期徒刑定讞；五股也有兒子疑似因房產問題殺死母親，這類殺害父母、祖父母的狀況，都涉犯殺害直系血親尊親屬罪。

非此案律師施宥宏表示，「修法之前是只能判死刑或是無期徒刑的，而在民國108年以後，有可能被判有期徒刑而已，他會被加重1/2的刑責。」

這項罪名經修法，法定刑不再只限死刑或無期徒刑，不過相較普通殺人罪會加重論罪，處罰狠心的弒親行為。

※未經判決確定 應推定為無罪

更多公視新聞網報導

蘆洲老夫妻身中10多刀亡 死者兒涉重嫌已落網

台版柬埔寨案一審宣判 首腦杜承哲等4人被判無期徒刑

網紅po賣場惡搞片挨告 警方通知到案說明送辦

