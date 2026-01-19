蘆洲老夫妻遭亂刀砍死陳屍家中！逆子涉重嫌逃亡

新北市蘆洲區中山一路發生雙屍命案。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市蘆洲區驚傳兒子弒殺父母的人倫悲劇，一對七旬廖氏夫妻昨日被發現倒臥在住家客廳，均身中十多刀且已無生命跡象，警方調閱屋內監視器，確認老夫妻的36歲兒子犯嫌重大，先是騎機車離家，隨後棄車轉搭計程車逃逸，警方目前正全力追查其行蹤。

警方指出，廖姓兇嫌於17日晚間騎乘機車自住處離開，神色慌張並在三重將機車棄置，先是徒步逃逸後轉搭計程車至新莊，研判應是往南部逃竄。警方於棄置的機車內發現一把開山刀，疑似為兇刀，但刀身似乎經過清洗，並無明顯血跡。

死者廖氏夫婦在三重經營蔥油餅攤車，廖姓男死者的表妹，昨日多次致電未獲回應，擔心發生意外便前往住處查看，發現門內有電話鈴聲卻無人接聽，直覺情況不對遂報警求助，警方會同鎖匠到場破門，發現廖氏夫婦雙雙陳屍客廳中。

夫妻倆身上均有10多處刀傷，廖翁後腦、左手、左手肘刀傷受創，有抵抗搏鬥的痕跡，妻子傷勢則集中在背部、後腦以及左右手，並且頭部有猛烈重擊造成的凹陷，現場滿是血跡，鑑識小組趕抵採證，判斷死亡時間應已超過一天，詳細致命傷勢仍待檢警解剖釐清。

