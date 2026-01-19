蘆洲老夫妻遭兒砍死！經營「三重小貨車蔥油餅」 粉絲悼：從小吃到大

夫婦平日以小貨車在三重溪尾一帶販售蔥油餅。（資料照，張鎧乙攝）

新北市蘆洲區上周六（17日）發生一起命案，一對年邁老夫妻被發現陳屍住處客廳，身中十多刀慘死，事後死者被發現是在三重經營小貨車蔥油餅的夫妻檔，兇手則是兩人的長子廖姓男子。消息曝光後，許多粉絲湧進Google評論哀悼緬懷，「老闆老闆娘請安息」。

警方指出，廖姓老闆未依時間到洗頭，表妹多次致電未獲回應後，擔心發生狀況，前往其住家查看，沒想到卻發現血案現場，警方進一步調閱監視器確認，案發於上周六晚間9時許，廖兒持刀具砍殺父母，兩人均被狂砍十多刀，刀刀見骨，手段殘忍。廖兒行兇後清洗刀具、換上乾淨衣物騎車離開家中，於三重區棄車逃逸，目前仍在逃，警方查緝中。

廣告 廣告

事後廖姓老闆被發現，是在三重經營小貨車蔥油餅多年的夫妻檔，由於蔥油餅售價只要25元、加蛋也只要35元，加上口味酥脆、青蔥鮮香相當好吃，實惠的價格、充足的分量，吸引不少忠實粉絲上門品嘗。

對此，許多粉絲紛紛前往Google評論哀悼緬懷，「老闆老闆娘請安息」、「吃不到了，老闆和老闆娘請安息」、「小時候的好味道，老闆老闆娘一路好走」、「小時候最愛的味道，一路好走」、「從小吃到大的蔥油餅～星期六下午我還有去光顧…辛苦了～RIP」、「我最愛的蔥油餅，看到新聞好難過，老闆～老闆娘，你們辛苦了！一路好走！」。

更多中時新聞網報導

飯店出招搶攻尾牙商機

A-Lin傳明年初唱進大巨蛋

冰球樂團成軍13年 興奮5月唱進北流