即時中心／廖予瑄報導

新北市蘆洲區發生駭人兇殺！一名36歲廖姓男子疑似拿開山刀，殘忍殺害67歲廖姓父親與75歲許姓母親，2人被發現時，腦部重創、身中數10刀，且刀刀見骨、大量失血。對此，今（19）日法醫高大成研判，廖男應是與雙親談判財產過程中發生口角，並憤而持重物重擊2人後腦；雙親在廖搜索土地所有權狀的過程中清醒，因此廖才會持刀痛下殺手。

一對居住於蘆洲區的老夫妻，在17日晚間被發現陳屍家中，經檢警初步相驗，廖翁的後腦、手部有20多處刀傷；許婦則是後腦、背部、左右手有10多處刀傷，傷口深度見骨。2人多處傷口「深可見骨」，案發現場滿地鮮血，可謂血流成河，畫面怵目驚心。

對此，高大成指出，應以出血部位研判老夫婦遭攻擊的順序，若頭部遭重擊處，有大量出血，如瘀青等，代表2人先遭重擊後才被刀砍；若2人是先被砍後，遭重擊致死，頭部的傷口則不會有那麼多血。

「照理說，凶手是先將父母打昏，並在拿錢時，發覺父母突然清醒，才會持刀將2人捅死」，高大成指出，一般人若只是要拿錢而已，不會痛下殺；但廖男可能在與父母談判金錢問題的過程中發生口角，便持重物將2人敲暈；不料，在他搜刮財物、土地所有權狀期間，父母卻突然清醒，並試圖勸阻兒子；因此廖才會持刀狠捅2人致死

快新聞／蘆洲老夫婦命案「血漫地面」高大成研判逆子殺機：親人才會這樣

廖男行兇完離開家中的身影。（圖／民視新聞）





高大成分析，2名死者手上布滿刀傷，應是在面對拿著刀械的凶手時，想要試圖赤手奪刀，所造成的防禦性傷口，「親人才會這樣。」他進一步說明，一般人看到兇神惡煞且持刀的凶手，第一時間一定想逃走，而不會奪刀，「親人才有能想阻止，就是賭凶手不敢動手。」

對於凶手是否為兒子廖男？高大成則說明，「應該就是他，因為有鎖門」，他說，老夫妻被判定為17日死亡，但家門卻是在18日上鎖，「這表示凶手有鑰匙，且認識死者 。」因此若屋內沒有其他人指紋、物品、DNA，代表廖男的涉案程度高，凶刀、血衣將承犯案關鍵，「找到凶手後，他的手、頭髮、身上應該還殘留有血跡。」

另外，高大成也提到，由於土地價格水漲船高，「一點點地就值好幾百萬，很可觀」，因此凶手廖男可能為吸毒、賭博、投資失敗等因素，轉而向父母討錢，並想要拿土地所有權狀把房子賣掉換錢，沒想到遭到阻止，並進而釀成殺機。

至於老夫妻的死亡時間，高大成直指，這要等到承案法醫解剖，並分析死者胃中食物後，才會知道2人是在17日何時遇害。





