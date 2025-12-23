蘆洲色情養生館違規營業連3年被抓 新北市府鐵腕斷水電

【記者曾佳俊／新北報導】新北市蘆洲區中山一路某養生會館「掛羊頭賣狗肉」，3年來3度被查獲色情服務，經市府公安稽查小組全面稽查，發現該店家未經申請變更建物用途，亦未依規定辦理公共安全申報等多項違規，限期改善又治之不理照樣營業，公安小組本月中旬強勢實施斷水斷電，展現公權力決心。

新北市蘆洲警分局112年至114年期間，3度查獲蘆洲區中山一路某養生會館暗營色情服務，經提報新北市政府公共安全稽查小組實施全面稽查，發現該店家除未經申請變更建物用途即經營養生館、暗營色情外，亦未依規定辦理公共安全申報。

市府於今年7月3日依規定實施裁罰並限期改善，該店家卻依然故我，持續違規營業。

新北市政府公共安全稽查小組經評估，於12月18日由警察局、消防局、經發局、工務局等機關再次到場實施聯合稽查，確認仍未改善，認該址危害風俗及治安甚鉅，當場依程序實施斷水斷電，展現公權力決心。

蘆洲分局表示，非法性交易服務場所乃治安毒瘤，不僅危害社會風俗及治安風氣，更易滋生疾病傳染、詐欺犯罪等公共問題；警方將持續針對轄內可疑養生館加強巡查及掃蕩，會同市府各局處根除不法場所藏身空間，以維護社會秩序。

