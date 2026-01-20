蘆洲蔥油餅夫妻命喪逆子手！嫌犯早有家暴黑歷史 父母不曾通報

在新北市三重仁愛街的「小貨車蔥油餅」攤廖姓老闆夫妻，慘遭36歲的獨子廖聰賢在蘆洲區家中殺害，據了解，長期啃老的廖男，沒錢只會跟父母要，也早就有對父母家暴的黑歷史，兩老長期選擇隱忍從未報案，但如今卻發生悲劇，令人不勝唏噓。

廖聰賢19日晚間在新莊一帶落網。 （圖／翻攝畫面）

據悉，廖聰賢雖曾打過零工，但沒有儲蓄，生活所有花費都跟父母要，未婚育有一子的他，有毒品前科，孩子跟生母住，父子幾乎沒往來，而他也早就對父母有家暴的黑歷史，但兩老不知是太疼愛這個獨子，或是害怕報案後仍被家暴，一直選擇隱忍，但廖男對父母的包容視若無睹，17日晚間又向兩老要錢要不到，竟痛下殺手各砍雙親十幾刀，釀成逆倫血案。

廖聰賢19日晚間在新莊一帶落網。 （圖／警方提供）

經初步相驗，警方發現67歲廖姓老翁跟75歲許姓妻子都身中十多處刀傷，男方的傷勢主要集中在後腦、左手及左手肘，女方的傷勢集中在背部、後腦及雙手，後腦凹陷慘不忍睹，兩人共身中37刀，刀刀見骨。鑑識人員更在兩名死者的手部、手肘及手臂內側的多處刀傷中，鑑識認定皆為「防禦性刀傷」，這也表示兩老在遇害時意識相當清醒，驚恐舉起雙手擋刀，最後遭活活砍死。

廖聰賢19日晚間在新莊一帶落網，旋即被帶回蘆洲分局偵訊。 （圖／翻攝畫面）

犯下泯滅人性罪行的廖聰賢，犯案後騎機車逃逸旋即棄車，再改搭計程車逃亡，平時遊手好閒根本沒儲蓄的他也無本錢可以一直花錢搭計程車、客運等逃亡，於是將手機關機，在合計45小時的逃亡生涯中，多次變裝，買超商食物迅速離開，坐在路邊果腹，也沒有投宿旅館，直接在路邊長椅倒頭就睡，但也就是他幾乎全步行的逃亡方式，讓警方得以及時攔截逮人，截至今（20日）上午8點他仍在蘆洲分局被偵訊中。

廖聰賢曾在父親當乩身的宮廟幫忙。 （圖／翻攝該宮廟粉專）

死者廖姓老翁跟妻子，在三重仁愛街經營蔥油餅攤車已有多年歷史，在Google地圖上名為「小貨車蔥油餅」，評論高達4.9顆星，是很多在地民眾眼中的「隱藏版銅板價美食」，還有美食部落客特地前往品嚐，如今因這場悲劇，美食已成絕響。

廖姓老翁返家被逆子砍死之前，才剛在某間宮廟當乩身替信徒辦事辦完。 （圖／翻攝該宮廟粉專）

廖姓嫌犯行兇後離開家。（圖／警方提供）

廖姓老翁死前返家的最後身影。（圖／警方提供）

廖聰賢殺害雙親後騎車逃逸。（圖／警方提供）

廖嫌棄車逃亡。（圖／警方提供）

警方在棄車現場採證。（圖／警方提供）

案發現場。（圖／警方提供）

廖聰賢的車內被找出開山刀。（圖／警方提供）

