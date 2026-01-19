蘆洲蔥油餅夫妻慘死刀下！里長還原破門瞬間 警火速擋人：很血腥
新北市蘆洲區18日驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲許姓妻子陳屍家中，2人身中多刀，被發現時已明顯死亡。警方目前鎖定夫妻倆的36歲獨生子涉有重嫌，詳細案情仍待進一步釐清。里長透露，自己當天接到廖翁親屬連絡，隨即趕往現場和警方及鎖匠破門查看，結果門一打開，警方便將他擋在門外，直言屋內「很血腥」。
據了解，廖男與妻子平時在三重擺攤賣蔥油餅，夫妻倆辛苦將獨生子養大，無奈兒子整天遊手好閒，雖然偶爾會打打零工，但主要還是靠父母接濟，過去還曾染上毒品。由於廖翁每週日都會到陳姓表妹家中喝茶，然而陳女當天遲遲等不到廖姓夫妻出現，多次聯繫也未獲回應，遂前往對方家中查看。
昨天上午10時許，陳女抵達廖家門口，按門鈴、打電話都無人回應，隨後發現夫妻倆平時工作使用的車輛仍停放在樓下，且屋內隱約傳來手機鈴聲，她越想越不對勁，決定報警求助。警方趕抵現場後，會同里長請來鎖匠開門，沒想到一進屋內，便赫見廖姓夫妻倒臥客廳，現場留下大片乾涸血跡，畫面怵目驚心。
《中國時報》報導，蘆洲恆德里里長李常孝回憶，死者親屬當天一直找不到人，循線和他取得聯絡，自己隨即趕往現場協助，結果按電鈴、打電話都沒人回應，卻聽到屋內傳來手機鈴聲，加上夫妻倆鞋子都在，頓時驚覺不對勁，後來鎖匠到場開門，門一開警方便將他擋在門外，直言屋內「很血腥」，禁止其他人進入。
里長轉述鄰居說法稱，廖翁夫妻平時與鄰里互動正常，2人的獨生子則較為低調，平常幾乎不跟鄰居打招呼，因此很多人根本不認識他。此外，廖兒疑似有吸毒習慣，過去曾非婚生子，子女由女方帶走撫養，私下關係較為複雜。
檢警初步相驗，發現廖翁後腦、左手、左手肘有20多處刀傷，且雙手均受傷，顯見有抵抗跡象；許婦則是後腦、背部、左右手有10多處刀傷，2人傷口深度見骨，詳細死因仍待擇日解剖釐清。警方調閱監視器，發現廖兒週六晚間將機車棄置三重後搭計程車離開，並在其機車車廂內發現疑似凶刀，正全面追緝中。
看更多 CTWANT 文章
擺攤養大獨生子 三重知名「蔥油餅」夫妻遭殺害警追啃老兒中
早餐店老闆身體不適沒營業！鐵門上「這1幕」全是洋蔥 萬人看哭
兇殘！蔥油餅老夫妻疑遭兒砍死 老婦「頭部明顯凹陷」2人傷勢曝光
其他人也在看
水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝
社會中心／綜合報導基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。民視 ・ 22 小時前 ・ 155
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 19
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 187
中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 135
被害夫婦經營蔥油餅攤 被封隱藏版銅板美食
新北市 / 綜合報導 疑似被兒子殺害的這對夫婦，平常經營蔥油餅攤，周一到周六都會開著小貨車，從蘆洲到三重擺攤，一片25元的蔥油餅，也被顧客評為銅板美食，在當地小有名氣！附近店家聽到消息很驚訝，回憶起周六早上，夫婦還有擺攤，當天還過來買了控肉便當，至於夫婦的兒子，記憶中只見過一面。據了解，36歲的廖姓兒子平常沒工作，宅在家沉迷線上遊戲，至於為何狠心殺害父母，警方仍在釐清中。 小貨車後車斗，煎爐設備一應俱全，一開店香氣撲鼻，生意源源不絕，老闆和老闆娘埋頭苦幹，雙手幾乎沒停過，被害夫婦已屆退休年齡，卻仍勤奮工作賣蔥油餅，新北市蘆洲區恆德里長李常孝說：「因為他們聽說白天做生意，回來就很累了，比較少跟附近的這邊有互動。」每週6天從蘆洲開著攤車到三重，一片25元的蔥油餅，打響銅板美食名號，就連事發當天上午，夫婦都還像平常一樣擺攤，附近店家說：「前兩天有來啦，是禮拜五還禮拜六我不太記得，他有來買便當，老闆自己吃的都魯肉便當，我老婆有問他說，你今天怎麼吃控肉，他只講一句，他說這個別人要吃的。」廖姓老翁和許姓婦人平常待人和善，如今慘遭殺害附近店家相當驚訝，至於涉有重嫌的兒子，不少鄰居幾乎只見過一面，附近店家說：「之前好像他媽媽(許姓婦人)受傷，(兒子)有來幫忙過，但是沒什麼印象啦。」據了解36歲廖姓嫌犯和父母同住，是家中獨生子，平常沒有工作，都宅在家沉迷於線上遊戲，鄰居幾乎都沒見過人，如今疑似狠心殺害父母，理髮廳老闆說：「他老婆(許姓婦人)每個禮拜天都會來這裡洗頭啊。」嫌犯遊手好閒在家啃老，究竟是為錢起衝突，還是有其他原因，警方積極追緝釐清當中，不過夫婦勤奮工作養家，卻慘遭毒手令人不勝唏噓。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 1
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 69
黃明志遭控持毒不認罪！開庭後首發聲 點「1關鍵」開嗆：還有人信？
黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 33
不認新影片證據！台中榮總女主任再否認醫材商執刀：僅是器材修理
台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。由於最近有新的影片流出，畫面顯示確實有廠商進入手術室並接觸器材，促使台中市衛生局今日再次前往台中榮總進行調查。全案目前已交由檢察官進一步釐清。不過，根據《聯合新聞網》報導，涉案之一的微創性神經外科科主任鄭文郁今日再度接受台中市衛生局約談，據了解，鄭文郁在約談中持續否認讓醫材商代刀的指控，強調廠商進入手術室的行為僅是在「修理」器材，並未執行任何醫療行為。中天新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
醫材商闖手術室代刀新影片流出 中榮重懲3醫：即日起「停刀」並拔官
台中榮民總醫院近日捲入手術室「密醫」執刀爭議，案情在18日有重大進展。疑因2023年7月醫材商代刀手術的新影片流出，中榮召開緊急院部會議後宣布，神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅，及網紅醫師廖致翔採取嚴厲處分，即日起全面停止其手術業務，其中兩名身兼主管職的醫師遭到免除主管職務。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 10
勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 3
來宜蘭看燈節、吃平安粥、走訪洗心療癒景點！迎新送舊好運來
迎著歲末年初的轉換時刻，來一趟既熱鬧又療癒的宜蘭小旅行。當冬山舊河港燈節點亮夜色，耀眼燈火沿著水岸鋪展，年味也在不知不覺中流動起來；走進宜蘭傳藝園區，看張燈結綵的傳統年景，把祝福一盞盞掛上心頭。再循著在地人的腳步，到昭應宮吃一碗象徵平安順遂的平安粥，為新的一年添好運。旅程最後，走進太平山的森林深呼吸，或到清水地熱谷泡足湯、煮顆溫泉蛋，讓身心慢慢回到最舒服的節奏——這趟迎新送舊的宜蘭行程，剛剛好，把祝福、能量與好心情一次帶回家。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
2026角板山行館梅花季 賞梅、品美食、體驗原民文化
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市副市長王明鉅今（17）日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
兇殘！蔥油餅老夫妻疑遭兒砍死 老婦「頭部明顯凹陷」2人傷勢曝光
據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，而2人辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾有毒品前科。由於廖姓死者每周日都會到陳姓表妹家喝茶，陳...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 1
蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍
據了解，廖姓男死者的表妹自17日起多次聯繫未果，擔心發生意外，18日中午直接前往其住處查看。她在門外再次撥打電話時，聽見屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應門，直覺情況不對，隨即報警求助。警方會同鎖匠破門進入後，赫然發現廖姓老夫妻雙雙倒臥在客廳，身上多處刀傷，已無...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 10
涉狠心殺害父母南下逃逸 「蔥油餅夫妻」獨生子正面照曝光
據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，廖男還在當地公廟擔任乩身，平時生活相當單純。而廖姓夫妻擺攤辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
家庭工作別二選一！育嬰留停改「按日請」健保補助、申報方式一次看
住在桃園的林小姐剛結束產假重返職場，卻面臨新的考驗。家中2歲幼兒剛送托嬰中心，正值適應期，時常感冒、發燒，需要家長臨時請假照顧。休假天數有限，又不想影響工作表現，讓她在家庭與職場間來回奔波，壓力不小。其實，這正是許多雙薪家庭的日常縮影。為了減輕家長負擔，政府自今年元旦起，正式推動育嬰留職停薪「日申請自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
各身中10餘刀倒臥客廳 老夫妻身亡兒涉案潛逃
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導79104 新北市蘆洲區中山一路巷弄內，驚傳雙屍命案。67歲廖姓男子與75歲許姓妻子，雙雙倒臥家中客廳身亡。蘆洲警分局表示，昨（18）日中午12時50分左右獲報後，轄區蘆洲派出所員警到場發現，夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩人均身中10多處刀傷。立刻通知警分局偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器畫面發現...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
獨家／校長賣假學歷重判88年！ 檢拿20年嫩照通緝淪笑柄...最新老態身影曝光
已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天，被控因涉嫌販售假學歷及護航升等，遭法院重判合併刑期長達88年6個月。這名身負53項罪名的教育界之恥，在判決確定後竟人間蒸發，台南地檢署去年12月12日發布通緝，但通緝照片竟是20年前的「嫩照」，外界質疑檢方「是在認真抓人嗎？」《鏡報》取得黃甫九天半年前在台南某宮廟跟信徒的合照，發現黃甫九天的外型已和昔日有極大差別。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
中榮疑「讓廠商代刀」畫面流出！石崇良下令嚴查 ：不排除重啟外部調查
中榮日前遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，雖衛福部昨日表示，中榮確認3名醫師違規放行廠商進入手術室，但未發現廠商代刀或執行醫療行為。不過昨晚再有手術室影片流出，疑似為醫材廠商執刀，與院方調查報告宣稱「廠商未從事醫療行為」不符。衛福部長石崇良今（17）日表示，該行為絕對不允許，醫事司將與衛生局實地調查，若院方報告有缺漏，不排除重啟外部調查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言