蘆洲蔥油餅夫妻慘死刀下！里長還原破門瞬間 警火速擋人：很血腥

廖姓死者平時在三重擺攤賣蔥油餅，晚上則在蘆洲當地宮廟擔任神明乩身。（圖／翻攝自宮廟臉書）

新北市蘆洲區18日驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲許姓妻子陳屍家中，2人身中多刀，被發現時已明顯死亡。警方目前鎖定夫妻倆的36歲獨生子涉有重嫌，詳細案情仍待進一步釐清。里長透露，自己當天接到廖翁親屬連絡，隨即趕往現場和警方及鎖匠破門查看，結果門一打開，警方便將他擋在門外，直言屋內「很血腥」。

據了解，廖男與妻子平時在三重擺攤賣蔥油餅，夫妻倆辛苦將獨生子養大，無奈兒子整天遊手好閒，雖然偶爾會打打零工，但主要還是靠父母接濟，過去還曾染上毒品。由於廖翁每週日都會到陳姓表妹家中喝茶，然而陳女當天遲遲等不到廖姓夫妻出現，多次聯繫也未獲回應，遂前往對方家中查看。

昨天上午10時許，陳女抵達廖家門口，按門鈴、打電話都無人回應，隨後發現夫妻倆平時工作使用的車輛仍停放在樓下，且屋內隱約傳來手機鈴聲，她越想越不對勁，決定報警求助。警方趕抵現場後，會同里長請來鎖匠開門，沒想到一進屋內，便赫見廖姓夫妻倒臥客廳，現場留下大片乾涸血跡，畫面怵目驚心。

新北市蘆洲區18日驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲許姓妻子陳屍家中。（圖／翻攝畫面）

《中國時報》報導，蘆洲恆德里里長李常孝回憶，死者親屬當天一直找不到人，循線和他取得聯絡，自己隨即趕往現場協助，結果按電鈴、打電話都沒人回應，卻聽到屋內傳來手機鈴聲，加上夫妻倆鞋子都在，頓時驚覺不對勁，後來鎖匠到場開門，門一開警方便將他擋在門外，直言屋內「很血腥」，禁止其他人進入。

里長轉述鄰居說法稱，廖翁夫妻平時與鄰里互動正常，2人的獨生子則較為低調，平常幾乎不跟鄰居打招呼，因此很多人根本不認識他。此外，廖兒疑似有吸毒習慣，過去曾非婚生子，子女由女方帶走撫養，私下關係較為複雜。

檢警初步相驗，發現廖翁後腦、左手、左手肘有20多處刀傷，且雙手均受傷，顯見有抵抗跡象；許婦則是後腦、背部、左右手有10多處刀傷，2人傷口深度見骨，詳細死因仍待擇日解剖釐清。警方調閱監視器，發現廖兒週六晚間將機車棄置三重後搭計程車離開，並在其機車車廂內發現疑似凶刀，正全面追緝中。

