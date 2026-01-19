蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了

蘆洲雙屍案凶嫌正面照曝光。（圖／翻攝自宮廟臉書）

新北市蘆洲區18日驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲許姓妻子陳屍家中，2人身中多刀，被發現時已明顯死亡。警方目前鎖定夫妻倆的36歲獨生子涉有重嫌，詳細案情仍待進一步釐清。據悉，廖翁白天擺攤維生，晚上在宮廟擔任神明乩身，兒子有時也會到神壇幫忙，如今凶嫌的正面照也跟著曝光。

據了解，廖男與妻子平時在三重擺攤賣蔥油餅，夫妻倆辛苦將獨生子養大，無奈兒子整天遊手好閒，雖然偶爾會打打零工，但主要還是靠父母接濟，過去還曾染上毒品。由於廖翁每週日都會到陳姓表妹家中喝茶，然而陳女當天遲遲等不到廖姓夫妻出現，多次聯繫也未獲回應，遂前往對方家中查看。

廣告 廣告

昨天上午10時許，陳女抵達廖家門口，按門鈴、打電話都無人回應，隨後發現夫妻倆平時工作使用的車輛仍停放在樓下，且屋內隱約傳來手機鈴聲，她越想越不對勁，決定報警求助。警方趕抵現場後，會同里長請來鎖匠開門，沒想到一進屋內，便赫見廖姓夫妻倒臥客廳，現場留下大片乾涸血跡，畫面怵目驚心。

警方調閱監視器，發現廖兒週六晚間將機車棄置三重後搭計程車離開。（圖／翻攝畫面）

初步調查，陳女在蘆洲經營宮廟，由廖翁擔任乩身，每週二、四、六晚間7點開始都會協助信徒問事；而廖子有時也會到神壇幫忙，其正面照片曾出現在宮廟的臉書專頁。案發當天正值週六晚間，廖翁一如往常在宮廟協助問事，直到近9時返家，隨後獨自開門上樓，看起來並無異狀，孰料進門後竟遭兒子亂刀砍死。

檢警初步相驗，發現廖翁後腦、左手、左手肘有20多處刀傷，且雙手均受傷，顯見有抵抗跡象；許婦則是後腦、背部、左右手有10多處刀傷，2人傷口深度見骨，詳細死因仍待擇日解剖釐清。警方調閱監視器，發現廖兒週六晚間將機車棄置三重後搭計程車離開，並在其機車車廂內發現疑似凶刀，正全面追緝中。

針對外界關注死者家庭狀況，新北市社會局回應，經清查，個案家庭過去並無家暴通報或脆弱家庭列管紀錄，並非社福體系掌握的高風險個案。社會局強調，後續將配合檢警調查，同時啟動關懷機制，協助家屬處理喪葬及相關事宜。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍

兇殘！蔥油餅老夫妻疑遭兒砍死 老婦「頭部明顯凹陷」2人傷勢曝光

40歲沒專長怎麼找工作？眾人狂推「3職業」 這行業超缺人：起薪至少6萬