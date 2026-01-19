蘆洲蔥油餅夫妻遭砍死！逆子新莊落網 變裝逃逸手法曝光

即時中心／潘柏廷報導

新北市蘆洲區中山一路昨（18）日發生一起凶殺命案，賣蔥油餅的67歲廖姓男子、75歲許姓女子被發現陳屍自宅，總計遭砍37刀，而37歲獨子則不見蹤影，因此警方認定對方涉有重嫌；歷經搜索後今（19）日晚間對方在新莊落網，並送往蘆洲分局。警方也透露，凶嫌逸過程中變換機車、計程車等交通工具，並於巷弄、防火巷內逃竄躲藏，並變裝多次、意圖規避警方查緝。

蘆洲分局表示，18日發生兇殺案，經偵查隊、蘆洲所、新莊分局、刑警大隊外勤隊及鷹眼隊共同組成專案小組，積極調閱監視器鎖定犯嫌出沒地點，並佈置大量警力（包含制服及便服）於週邊分區查訪實施地毯式搜索，於今日晚間6時16分由新莊分局巡邏警員發現查獲於路上逃逸的廖姓犯嫌，通報週報警力支援共同壓制逮捕。



同時警方指出，犯嫌前（17）日晚間9時許逃逸，分局則於昨日下午1時接獲報案，經投入80名警力組成專案小組、報請新北地檢署指揮偵辦，歷經27小時不眠不休積極偵辦，於今日晚間6時許查獲犯嫌。



警方也透露，犯嫌逃逸過程中變換機車、計程車等交通工具，並於巷弄、防火巷內逃竄躲藏，並變裝多次、意圖規避警方查緝，後續將深入釐清犯案過程、動機及手法，依殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

