蘆洲蔥油餅夫妻遭砍10多刀 毒兒疑棄凶刀「失聯中」！

社會中心／李筱舲報導



新北市蘆洲區昨（18）日驚傳雙屍命案。一對長期於三重經營小吃攤位的老夫婦，被發現陳屍在住處客廳，兩人身上均有十多處深可見骨的刀傷。警方封鎖現場採證後發現，與死者同住且有毒品前科的兒子，於前晚離開住家後便失聯，目前已被列為重大嫌疑人，警方正全力追緝以釐清案情。





死者夫婦被發現時已倒臥血泊，失去無生命跡象。（圖／翻攝畫面）

案件起因於死者的表妹，因為一直聯繫不上家屬，於18日中午前往其住處察看，在門口撥打電話卻聽見屋內傳來鈴響且無人應門，隨即報警求助。員警找來鎖匠破門而入後，發現夫婦二人倒臥血泊，已無生命跡象。經鑑識小組勘查，兩名死者腦部及手部均中10多刀，現場查扣一把疑似為犯案用的水果刀，且已遭人清洗過，凶嫌下手凶殘，死者的傷口深可見骨。

案發現場查扣一把疑似為犯案用的水果刀，且已遭人清洗過。（圖／翻攝畫面）

據警方調查，死者夫婦在當地居住30多年，平日以經營小吃攤為生，為人客氣細心。經調閱周邊監視器發現，死者的兒子於17日晚間9時許，獨自騎乘機車離開案發地點，隨即去向不明。目前刑大、蘆洲分局偵查隊及蘆洲所已組成專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，將針對嫌疑人行蹤展開大規模搜捕，以查明命案確切動機。

經周邊監視器發現，死者的兒子於17日晚間騎乘機車離開案發地點，隨即去向不明，目前已被列為嫌疑人，警方全力追緝以釐清案情。（圖／翻攝畫面）

