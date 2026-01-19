蘆洲蔥油餅夫妻遭砍37刀喪命！涉重嫌逆子正面照曝光

蘆洲雙屍命案，涉有重嫌的廖姓男子正面照曝光。 圖：翻攝自神壇臉書專頁

[Newtalk新聞] 新北市蘆洲區18日傳出人倫悲劇，67歲廖姓男子與75歲陳姓妻子被發現陳屍家中，兩人合計身中37刀，36歲廖姓兒子被監視器拍到前晚離家，並棄車逃逸，警方研判涉有重嫌追緝中，至今仍下落不明，稍早廖姓兇嫌的正面照曝光。

廖氏夫婦與獨生兒子同住在新北市蘆洲區中山一路巷弄的公寓，夫妻倆在三重仁愛路經營蔥油餅攤車，因價格親民廣受在地好評，廖姓死者還與陳姓表妹經營宮廟，擔任乩身，每週二、四、六晚間7時會協助信徒問事。

涉嫌砍死自己父母的廖姓男子過去有毒品前科，無業僅靠打零工與父母資助過活，監視器畫面顯示，廖姓死者晚間9時返回住處，而兇嫌廖男於晚間9時31分離家，將機車停在三重後搭計程車逃逸，警方在棄置的機車中查扣一把開山刀，疑似為兇刀，但刀身似乎經過清洗，並無明顯血跡。

警方根據監視器畫面追查，研判廖姓男子搭乘計程車往南部逃逸，稍早廖男正面照曝光，只見其出現在宮廟照片中，與其他人員同樣身穿印有宮廟名稱、圖案的白色上衣。

