蘆洲蔥油餅夫婦遭逆子37刀砍殺！新北地院裁定羈押禁見

廖聰賢37刀砍死父母，新北地院昨日晚間裁定羈押禁見。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市蘆洲區發生人倫悲劇，36歲廖聰賢狠砍37刀殺害父母，17日晚間展開逃亡，45小時後在新莊落網，檢方認涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，向法院聲請羈押，院方昨日晚間裁定羈押禁見。

廖氏夫婦與獨子廖聰賢同住在新北市蘆洲區中山一路巷弄的公寓，夫婦在三重仁愛路經營蔥油餅攤車，廖聰賢過去有毒品前科，無業僅靠打零工與父母資助過活，17日晚間索要錢財無果爆發衝突，狠砍37刀殺害父母並騎車逃亡，廖氏夫婦的屍體18日才被發現。

廖聰賢被逮後，警方訊問結束後移送新北地檢署複訊，檢方認廖男涉犯刑法第271條第1項、第272條之殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押，全案依《刑法》「殺害直系血親尊親屬罪」偵辦。

新北地院法官昨日晚間參酌檢察官所提相關事證，認為廖男涉犯殺直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所涉罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑，並有逃亡及勾串滅證之虞，有羈押之必要，晚間9時裁定廖男羈押且禁止接見通信。

