蘆洲蔥油餅妻40多歲求神才得子 家屬悲憤：竟是來討債的

新北市蘆洲36歲男子廖聰賢只因5000元零用錢問題，持開山刀狠心手刃雙親，消息曝光後引發社會譁然，而死者許姓婦人的姪子也悲憤向媒體表示，伯母40多歲求神拜佛好不容易才有這個兒子，沒想到竟是來「討債的」，每個月都伸手要錢，1份蔥油餅才賣25元，錢都被他揮霍光了。

廖嫌昨落網時聲稱，因為從小被父母嚴厲管教、打罵，導致家庭長期不睦，對雙親的不滿已忍耐多時，當天才會因為5000元零用錢問題痛下殺手，但如此泯滅人性的說法，聽在死者姪子耳裡，對伯母慘死深感不值，痛罵廖嫌好吃懶做。

許婦姪子向媒體表示，因為伯母直到40多歲才跟神明求來這個獨生子，所以對他相當寵愛，但沒想到他從20幾歲就開始不斷伸手要錢，每個月至少要拿3、4萬，根本就是不是他說的5000元而已，伯父、伯母靠賣蔥油餅，1份才25元，賺得錢都被兒子揮霍光，落得這把年紀還在租房子，令人覺得很可憐。

但姪子也說，伯母確實太寵小孩，就算伯父勸阻也沒用，沒想到2個善良的人卻被自己的兒子親手殺死，而廖聰賢平常只會好吃懶做，也不會幫父母做事，待在家裡不知道幹嘛，就連逢年過節也很少看到人。



