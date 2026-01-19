蘆洲蔥油餅攤商夫妻身中多刀陳屍住處 涉重嫌兒傳騎車逃往新莊

廖氏夫妻陳屍公寓租屋處。(記者徐聖倫攝)

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市蘆洲發生雙屍命案，廖氏夫妻被發現陳屍租屋處，他們的兒子案發後就失聯涉有重嫌。房東表示廖家人向他租屋已近30年，從上一代就開始承租，一家人平常作息正常，實在想不到會發生這種事。

附近鄰居表示，廖氏夫婦經營蔥油餅餐車為業，平時待人和善，沒有得罪人，他們的兒子看起來也沒有太大異狀，就是很平凡的一家人。

警方調查，現場遺落一把水果刀，應為兇刀，現正對證物進行鑑識；另兒子的去向部分警方發現他騎車往新莊逃逸，目前正循監視器追緝中。

廣告 廣告

廖氏夫婦經營的蔥油餅餐車。(記者徐聖倫攝)

房東表示廖家人已向他租屋約30年。(記者徐聖倫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

包裹有「這3字」別取貨！超商店員急攔阻 加碼曝光詐騙黑名單

男童鑽女童棉被「奪貞操」 新竹縣家長與教保員、幼兒園連帶賠30萬

北市大樓內辦市集驚傳一氧化碳中毒 疏散200人13人送醫

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

