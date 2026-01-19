蘆洲血案老父母手上滿是刀傷！高大成分析恐是「親人犯案」：賭對方不敢真動手

新北蘆洲命案，廖男疑因爭財產殺父母，重擊後持刀致死，受害者手部佈滿防禦性刀傷，高大成對此提出解釋。 圖：翻攝自高大成臉書

[Newtalk新聞] 新北市蘆洲區昨日發生命案，36歲廖姓男子疑因與雙親爭奪財產，對67歲老父與75歲老母施暴，揮刀致死。兩名死者頭部重擊，全身多處刀傷，現場失血量驚人。法醫高大成分析，廖男可能先用重物擊昏雙親，後因父母轉醒才持刀殺害。傷口分佈顯示受害者手上滿是刀傷，他解釋這通常發生在親屬間，因為親人會冒險抓刀「賭對方不敢真的動手。」

這對住在蘆洲的老夫婦於17日晚間被確認死於家中。根據檢警勘驗，廖姓老翁的後腦杓與雙手累積20多道傷痕，許姓老婦的背部、腦後及手臂也有10多處切痕，每一刀都深及骨頭。案發地地板滿是鮮紅血跡，凌亂且慘絕人寰的景象，讓到場人員看了都感到極度不適。

廣告 廣告

高大成認為，針對犯案邏輯，應從遺體受創處的出血狀況來倒推攻擊順序。他解釋，如果受害者頭部重創處出現明顯瘀青或大量出血，就表示是在有心跳時先被打昏才被補刀；相反地，若是先被砍到失血過多，隨後的重物打擊就不會產生那麼多血跡反應。

高大成進一步推測，「合理的過程是歹徒先打暈雙親，打算拿走財物，卻沒料到人會突然醒過來。」他談到，單純求財鮮少演變成殘殺，但廖男疑因金錢談判破裂，先拿鈍器敲昏父母，趁他在屋裡搜刮鈔票與土地權狀時，兩名長輩剛好清醒並試圖阻攔，這才讓殺心驟起的廖男決定持刀滅口。

從傷口分佈來看，兩名受害者手上滿是割痕，高大成研判這屬於典型的防禦性傷口，通常發生在受害者想空手奪下兇器時，且這種行為「通常只會發生在親屬之間」。他解讀，陌生人遇到持刀惡徒通常會反射性逃跑，只有親人才會因為想阻止悲劇，賭對方不敢真的動手，才伸手抓刀。

論及廖姓男子是否就是真兇，高大成直言，「反鎖的門是關鍵證據。」由於死者推估於17日遇害，家門卻直到18日才從內部鎖上，證明兇手持有鑰匙且對屋內環境相當熟悉。若現場未發現第三者的生物跡證，廖男的嫌疑就極大，後續除了比對血衣與兇器，他的髮絲與皮膚若殘留微量血跡，也將成為定罪的鐵證。

此外，高大成剖析動機時強調，台南或台北等各地的土地行情持續走高，「隨便幾坪地都可能價值數百萬元，誘惑力太大。」廖男或許因為欠下賭債、毒癮或經商不順，急需用錢才盯上家產，甚至想偷走房地契變現，在遭到父母強烈拒絕後，最終演變成這起無可挽回的弒親悲劇。有關受害夫妻確切的命喪時間點，高大成表示仍需交由負責法醫進行大體解剖。透過觀察胃部內含物的消化狀況，才能更精準地推算兩人於17日遇害的時間。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

濁水溪沿岸多起雜草火警 彰化消防籲謹慎用火

蘆洲蔥油餅夫妻遭砍37刀喪命！涉重嫌逆子正面照曝光