蘆洲街頭驚見蟒蛇逛大街！女童滑學步車淡定繞過 畫面曝光

新北市蘆洲民族路上，近日晚間赫見一條大球蟒出現在馬路上逛大街，一名滑著學步車的女童，當下看到球蟒，稍微遲疑了一下，接著從旁邊繞過，整個過程也被民眾拍下在網路社群引起討論；對此，蘆洲警方表示，單憑影片無法辨別是否為飼主或是野生，可依《道路交通管理處罰條例》開罰新台幣3百元以上，6百元以下罰鍰，動保處則說，飼主攜帶寵物出入公共場所，應使用牽繩、籠具或其他適當防護措施，妥善管控動物行動，違者最高可處新台幣1.5萬元。

透過畫面可見，這起事件發生在前天（27日）晚間，蘆洲區民族路408巷8弄，一條大球蟒出現在大馬路上蠕動過馬路，而當時更有一名正開心滑著學步車的女童，越滑越接近蟒蛇，先是遲疑了一下，隨後淡定地繞過球蟒，繼續往前行，整個過程都被民眾錄下，在網路上引起討論。

球蟒出現在蘆洲街頭。（圖／翻攝畫面）

對此，轄區蘆洲分局表示，單憑影片無法辨別是否為飼主或是野生，《道路交通管理處罰條例》第84條「疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者」，處飼主或行為人新台幣3百元以上，6百元以下罰鍰。

新北動保處則說，依《新北市動物保護自治條例》第7條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所，應使用牽繩、籠具或其他適當防護措施，妥善管控動物行動，若查證未依規定辦理，最高可處1萬5千元罰鍰。

動保處也呼籲飼主，善盡管理責任，避免影響公共安全，民眾如有發現類似情形，可即時通報1959交由動保處處理。

女童繞過球蟒。（圖／翻攝畫面）

